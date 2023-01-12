ЕКАТЕРИНБУРГ: 32 бесплатных концерта за один день!

11–12 февраля в «Синара Центре» пройдет ежегодный New/Open Showcase Festival. Его посетят музыканты со всей страны и ключевые представители индустрии.

В рамках шоукейса 32 его финалиста дадут бесплатные концерты. Жюри отбора оценило 305 заявок и определило тридцать участников фестиваля: группы «нееет, ты что», «ЗАЛПОМ», Settlers, «Макодзеба», «Макфа», «АНДРЕГРАУНД», «Дела поважнее», «ИСПАНСКИЙ СТЫД», «маяк», «внимание, брусника!», BRESDEN, «КАТЯ РИКЕДА», «ГАФТ», Fauzia, Beeswax & Olesya, «мытищи в огне», «Лус Киндер», «Дрель», VALERIANKA, Колоницкий, Kira Lao, Dark Diva, YARVI, «Бром», KASALISSA, «вика кравцова», Marsianna, «Фреска», MATTEW и «Южный Север».

Участники фестиваля приедут из 11 городов России: Великого Новгорода, Екатеринбурга, Жуковского, Казани, Красноярска, Махачкалы, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Тамбова и Ярославля.

Среди проектов, например, запись группой «ЗАЛПОМ» альбома по мотивам этнографической экспедиции в Якутию. Цель – популяризация и осовременивание народного творчества.

Группа BRESDEN планирует создать альбом-энциклопедию танцевальной музыки. Каждый трек посвящен определенной декаде и характерному для нее звучанию. Путешествие слушателя начнется с фанка 1970-х и закончится уже в 2010-х танцевальным инди-попом.

Проект группы Beeswax & Olesya посвящен проблеме экологии, лесных пожаров и загрязнения воздуха. Красноярск, родной город группы, многократно оказывался на первой строчке рейтинга городов мира с самым большим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, и музыканты хотят обратить внимание общественности на эту проблему.

30 финалистов определены. Еще двух в скором времени назовут «Мастера»: на фестиваль пройдут лучшие студенты совместных с ними бесплатных курсов «Как зарабатывать на музыке» https://vk.cc/cgJox5 и «Как устроен менеджмент артиста» https://vk.cc/ci9Ys4. Успевайте выполнить финальное задание до 15 января.

Фестиваль New/Open состоится в четвертый раз. Помимо выступлений и защит групп, его гостей ждут полезные лекции, мастер-классы, маркет и возможность общения с экспертами музыкальной индустрии (да-да, для этого необязательно быть участником).

«В этом году перед жюри стояла сложная задача: увеличилось количество и выросло качество заявок, а вот число выступающих сократилось. Есть достойные коллективы, которые не прошли отбор, – мы будем рады видеть всех в числе гостей фестиваля. Ведь New/Open – не просто грантовый конкурс, это еще и место встречи и налаживания контактов для профессионалов индустрии, хорошая возможность для построения планов на календарный год», – делится Екатерина Пологова, руководитель шоукейс-фестиваля.

Проект реализуется при поддержке Росмолодежи.

Вход свободный. 16+

Фото - Анастасия АММЕЛЕН

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