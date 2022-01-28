Эксклюзивная премьера второго сезона сериала «ДВА» Евгения Кулика состоится в онлайн-кинотеатре KION

В новом сезоне проекта о сантехниках-неудачниках Леха и Жека сталкиваются с последствиями своих многочисленных попыток легко и быстро разбогатеть. События второго сезона продолжаются ровно там, где оказались герои в конце первого сезона шоу — в логове бандита Мамона и его банды, где персонажам угрожают и обещают сохранить жизнь лишь в том случае, если за нее будет выплачена приличная сумма в несколько миллионов рублей.

Заключив сделку с бандитами, Леха и Жека возвращаются на привычную колею поиска способов быстро сорвать куш. Разве что теперь им некуда отступать — под угрозой находятся не только они сами, но и их семьи. Еще и время поджимает, ведь Мамон дал весьма скромный срок для сбора денег — одну неделю. За семь дней Леха и Жека должны выплатить обещанную сумму криминальным авторитетам, наладить семейные отношения и выйти сухими из воды.

Однако во время новых похождений сантехников удача, как и в первом сезоне, совсем не на стороне героев. Градус напряжения растет. К бандитам, которые следят за каждым шагом Лехи и Жеки, добавляются и другие отягчающие их жизнь обстоятельства. Кроме того, после событий первого сезона под угрозой семейная жизнь Лехи. Его жена Тамара, сотрудница правоохранительных органов, полностью разочаровалась в супруге и не верит ни одному его слову. Дружба горе-сантехников столкнется с новыми испытаниями. Во втором сезоне им придется испытать на прочность чувство долга, а также решиться идти до конца ради любимых людей, чего бы им это ни стоило.

Автором второго сезона проекта «Два» является актер, шоумен, режиссер, блогер и сценарист Евгений Кулик. Он исполняет одну из главных ролей, сантехника Жеку. Как актер, Кулик известен по ролям в таких комедийных проектах, как фильм «Я худею» и сериал «Толя-робот» режиссера Алексея Нужного. Сейчас актер сосредоточился на сценарной работе.

Тандем Евгению Кулику во втором сезоне скетчкома составил актер Алексей Кривеня. Алексей известный комик: он был капитаном команды КВН «Русская дорога» и участником проекта «Comedy Баттл». Также в проекте снялись Юлия Гришаева («Француз», «Настя, соберись!»), Ирина Соболева («Глухарь», «След») и Роман Маякин («Сергий против нечисти», «Сладкая жизнь»). Режиссеры второго сезона — Сергей Наумов и Станислав Светлов.

Второй сезон комедийно-криминальной комедии «Два» будет доступен для просмотра в формате киносторис. Проект можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION как полнометражный фильм, либо как сериал из десяти 10-минутных эпизодов.

Евгений Кулик, блогер, актер и шоураннер проекта:

– Если в первом сезоне зрители познакомились с героями, то во втором им предстоит пройти с ними опасный путь. Второй сезон проекта «Два» — история о том, как ради любви и дружбы двое простых ребят готовы раздолбать всё и вся!

Алексей Кривеня, актер проекта:

– Во втором сезоне мой герой станет сильнее. Начнется новый виток дружеских отношений. У героев появятся проблемы, из которых они должны будут выбраться. Это не просто попадание в глупые ситуации, а попытка решить трудную жизненную ситуацию.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION:

– Показатели просмотров первого сезона искрометного скетчкома «Два» мы оцениваем как очень успешные. Проект привлек новую аудиторию, поклонников легкого жанра, представленного в комедийных проектах. Мы уверены, что и новый виток сюжета в истории комичных сантехников в исполнении Евгения Кулика и Алексея Кривени порадует поклонников этого жанра.

Наталья Исакова, креативный продюсер KION: «Первый сезон по структуре был близок к скетчкому — в каждой серии проигрывалась ситуация очередного эпического провала Жеки и Лехи в попытке разбогатеть. Второй сезон получился историей более сериальной, с развивающейся и не совсем предсказуемой сквозной линией и неожиданными красками, которые привн

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