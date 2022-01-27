Тизер семейной комедии «Артек. Большое путешествие» появился в сети Интернет

Тизер-трейлер фильма «Артек. Большое путешествие» появился в сети Интернет. Выход фильма – семейной комедии, запланирован на 28 апреля 2022 года, премьера фильма состоится в рамках ММКФ. Главные роли в картине исполнили Михаил Галустян, Ян Цапник, Надежда Михалкова, Екатерина Климова, Станислав Дужников, Людмила Артемьева, Лиза Анохина и другие.

Четверо подростков, которые не ладят со своими родителями, отправляются на отдых в летний лагерь «Артек». Вот только отдых сразу не задался. Они решают в шутку загадать желание у волшебного дерева и внезапно оказываются в прошлом — в 1988 году. Чтобы вернуться обратно, им нужно подружиться и действовать сообща. А еще в лагере в это время отдыхают их будущие родители, и героям придется помочь им найти себя. Вот только им постоянно мешают: то хулиганы, то начальник отряда, — и, кажется, героям грозит уже не только не вернуться в настоящее, но и вообще не родиться…

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