Эксклюзивные премьеры апреля от «Настрой кино!»

«Настрой кино!» представляет эксклюзивные киноновинки, которые будут показаны в апреле на канале «Кинопремьера».

5 апреля — «Этерна: Часть первая». Наш ответ «Игре престолов». Экранизация масштабной фэнтези-эпопеи Веры Камши «Отблески Этерны». В волшебном королевстве Талиг изгнанный принц Альдо пытается вернуть трон, а герцог Ричард — отомстить за своего погибшего отца-мятежника. В главных ролях Юрий Чурсин («Союз спасения») и Юлия Хлынина («Дуэлянт»).

12 апреля — «По-мужски». Напряженный триллер о токсичной маскулинности. Первая большая драматическая роль интернет-комика Антона Лапенко. После драки с пьяным соседом, семейная жизнь мягкотелого Глеба начинает рушиться как карточный домик. Прокручивая в голове события злополучного дня, он решает урегулировать конфликт по-мужски.

19 апреля — «Честный развод 2». Продолжение отечественного ромкома с Александром Робаком («Эпидемия») и Агатой Муцениеце («Тобол»). Комик Гена стал звездой стендапа, а авантюристка Милана – его женой и менеджером. Однако смешение личных и рабочих отношений не пошло паре на пользу. Гена решает спасти свою семью, исполнив давнюю мечту возлюбленной о карьере певицы.

26 апреля — «Тень. Взять Гордея». Олег Гаас («Триггер») и Филипп Янковский («Контейнер») в детективном триллере от режиссера и сценариста «Полицейского с Рублевки» Ильи Куликова. Молодой контрразведчик Вадим ведет охоту на неуловимого шпиона по прозвищу Гордей, от поимки которого зависит национальная безопасность России.

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