«Элджернон, Чарли и я». В издательстве Inspiria выходит автобиография Дэниэла Киза

«Элджер­нон, Чар­ли и я» — это исто­рия куль­то­во­го рома­на гла­за­ми автора.

«В тот вечер я вновь засел за рабо­ту – но маль­чик в чер­ной курт­ке не давал сосре­до­то­чить­ся. Сло­ва «я хочу быть умным» пре­сле­ду­ют меня и по сей день. Рань­ше мне и в голо­ву не при­хо­ди­ло, что чело­век с про­бле­ма­ми умствен­но­го раз­ви­тия – в те вре­ме­на таких назы­ва­ли умствен­но отста­лы­ми – спо­со­бен созна­вать свой дефект и леле­ять меч­ту о повы­ше­нии интеллекта».

Мему­а­ры лите­ра­то­ра посвя­ще­ны созда­нию само­го извест­но­го его про­из­ве­де­ния – «Цве­ты для Элджер­но­на». Кни­га так­же вклю­ча­ет в себя зна­ме­ни­тую новел­лу, поз­же пере­рос­шую в роман, в новом переводе.

На сче­ту Киза десят­ки рас­ска­зов, несколь­ко круп­ных рома­нов, и все-таки имя аме­ри­кан­ско­го про­за­и­ка нераз­рыв­но свя­за­но с фан­та­сти­че­ской исто­ри­ей о сла­бо­ум­ном Чар­ли Гор­доне и белой лабо­ра­тор­ной мыши. Оба ста­ли участ­ни­ка­ми, а потом и жерт­ва­ми гени­аль­но­го и в то же вре­мя ката­стро­фи­че­ско­го экс­пе­ри­мен­та. Оба ока­за­ли силь­ное вли­я­ние на судь­бу сво­е­го созда­те­ля, неот­ступ­но сле­дуя за лите­ра­то­ром на про­тя­же­нии всей его жиз­ни с того само­го момен­та, когда сту­дент меди­цин­ско­го факуль­те­та Дэни­эл Киз впер­вые при­нял уча­стие в пре­па­ри­ро­ва­нии гры­зу­на на прак­ти­че­ском занятии.

Об этом эпи­зо­де и мно­гих-мно­гих дру­гих, из кото­рых скла­ды­ва­ет­ся мно­го­цвет­ная и при­чуд­ли­вая моза­и­ка исто­рии Чар­ли, Элджер­но­на и само­го писа­те­ля, Киз подроб­но рас­ска­жет в сво­ей кни­ге. Он про­ве­дет чита­те­ля по зако­ул­кам соб­ствен­ной памя­ти, извле­чет на свет дав­но забы­тые, но все-таки по-преж­не­му яркие кар­тин­ки из дет­ства, юно­сти, поз­во­лит само­му себе вме­сте с поклон­ни­ка­ми сво­е­го твор­че­ства вновь пере­жить тот или иной момент. И, нако­нец, поста­ра­ет­ся най­ти ответ на вопрос, вол­но­вав­ший его дол­гие годы: зачем всю жизнь он так без­от­чет­но, но настой­чи­во стре­мил­ся к рабо­те с тек­ста­ми? Для чего так важ­но было ему созда­вать книги?

Дэни­ел Киз – один из ярчай­ших про­за­и­ков сво­е­го вре­ме­ни, навсе­гда впи­сав­ший свое имя в исто­рию миро­вой лите­ра­ту­ры и поко­рив­ший чита­тель­ские серд­ца. Его роман «Элджер­нон, Чар­ли и я» – не мему­а­ры в пря­мом пони­ма­нии это­го сло­ва. Это напол­нен­ное тон­ким юмо­ром и точ­ны­ми наблю­де­ни­я­ми, пре­дель­но откро­вен­ное про­из­ве­де­ние талант­ли­во­го авто­ра, кото­рое в оче­ред­ной раз под­твер­жда­ет – отка­зав­шись мно­го лет назад от карье­ры меди­ка в поль­зу лите­ра­ту­ры, Киз сде­лал един­ствен­но пра­виль­ный выбор.

Для справ­ки:

Дэни­ел Киз – аме­ри­кан­ский писа­тель, автор шести рома­нов. В их чис­ле «Цве­ты для Элджер­но­на» и «Таин­ствен­ная исто­рия Бил­ли Мил­ли­га­на». В исто­рию фан­та­сти­ки Киз вошел бла­го­да­ря рас­ска­зу «Цве­ты для Элджер­но­на», кото­рый был опуб­ли­ко­ван в 1959 году и в 1960‑м полу­чил пре­мию «Хью­го». В 1999 году ассо­ци­а­ци­ей писа­те­лей-фан­та­стов Аме­ри­ки Киз был награж­ден Почет­ной пре­ми­ей за вклад в фан­та­сти­ку Author Emeritus.

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