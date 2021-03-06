«Элджернон, Чарли и я». В издательстве Inspiria выходит автобиография Дэниэла Киза

«Элджернон, Чарли и я» — это история культового романа глазами автора.
«В тот вечер я вновь засел за работу – но мальчик в черной куртке не давал сосредоточиться. Слова «я хочу быть умным» преследуют меня и по сей день. Раньше мне и в голову не приходило, что человек с проблемами умственного развития – в те времена таких называли умственно отсталыми – способен сознавать свой дефект и лелеять мечту о повышении интеллекта».
Мемуары литератора посвящены созданию самого известного его произведения – «Цветы для Элджернона». Книга также включает в себя знаменитую новеллу, позже переросшую в роман, в новом переводе.
На счету Киза десятки рассказов, несколько крупных романов, и все-таки имя американского прозаика неразрывно связано с фантастической историей о слабоумном Чарли Гордоне и белой лабораторной мыши. Оба стали участниками, а потом и жертвами гениального и в то же время катастрофического эксперимента. Оба оказали сильное влияние на судьбу своего создателя, неотступно следуя за литератором на протяжении всей его жизни с того самого момента, когда студент медицинского факультета Дэниэл Киз впервые принял участие в препарировании грызуна на практическом занятии.
Об этом эпизоде и многих-многих других, из которых складывается многоцветная и причудливая мозаика истории Чарли, Элджернона и самого писателя, Киз подробно расскажет в своей книге. Он проведет читателя по закоулкам собственной памяти, извлечет на свет давно забытые, но все-таки по-прежнему яркие картинки из детства, юности, позволит самому себе вместе с поклонниками своего творчества вновь пережить тот или иной момент. И, наконец, постарается найти ответ на вопрос, волновавший его долгие годы: зачем всю жизнь он так безотчетно, но настойчиво стремился к работе с текстами? Для чего так важно было ему создавать книги?
Дэниел Киз – один из ярчайших прозаиков своего времени, навсегда вписавший свое имя в историю мировой литературы и покоривший читательские сердца. Его роман «Элджернон, Чарли и я» – не мемуары в прямом понимании этого слова. Это наполненное тонким юмором и точными наблюдениями, предельно откровенное произведение талантливого автора, которое в очередной раз подтверждает – отказавшись много лет назад от карьеры медика в пользу литературы, Киз сделал единственно правильный выбор.
Для справки:
Дэниел Киз – американский писатель, автор шести романов. В их числе «Цветы для Элджернона» и «Таинственная история Билли Миллигана». В историю фантастики Киз вошел благодаря рассказу «Цветы для Элджернона», который был опубликован в 1959 году и в 1960‑м получил премию «Хьюго». В 1999 году ассоциацией писателей-фантастов Америки Киз был награжден Почетной премией за вклад в фантастику Author Emeritus.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.