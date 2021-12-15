Александра Белякова выпустила энциклопедию по денежному мышлению

«На богатом» – легко и лаконично называется дебютная книга от блогера, эксперта по денежному мышлению и финансовой свободе – Александры Беляковой.

На 300 страницах передан весь жизненный опыт молодой девушки из Рыбинска, которая сама, своими знаниями и правильными установками осуществила детскую мечту: переехала в Лос-Анджелес, заработала за 2021 год 2 000 000 долларов, основала международную корпорацию, познакомилась с несколькими сотнями самых влиятельных людей мира, переехала в Америку и купила квартиру в ОАЭ. В предисловие описаны даже нескромные денежные траты автора-миллионера: «пишу, сидя на балконе отеля Four Seasons Beverly Hills, стоимостью 1 182 142 рубля в неделю… Повезло, скажете вы! Денежное мышление – отвечу я!». О том, как повторить ее опыт и начать красиво жить уже сегодня, подробно написано на страницах «На богатом».

Вся книга – кладезь полезных советов и историй из жизни Беляковой: автор не просто дает инструкцию к жизни, она прорабатывает тему мышления и помогает найти свое предназначение каждого человека. Понятным языком Александра рассказывает, зачем избавляться от денежных блоков, почему школа программирует нас на бедность, как получить желаемое в максимально короткие сроки и почему важно быть честным с самим собой. Помимо этого Белякова дает практические задания, переворачивающие мышление каждого человека: стоп-слова, медитация, спорт, эксперименты с едой – все эти правильно выполненные ежедневные шаги помогут настроиться на денежный поток и изменить жизнь.

Купить книгу в печатной или электронной версии можно уже сейчас: ​​http://www.ab.money/book .

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