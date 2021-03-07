«Пока есть на земле цикады и оливы» — вышел в свет новый роман Татьяны Бонч-Осмоловской

Сюжет этой необычной истории напоминает одновременно классическую драму, приключенческий травелог и сказочное фэнтези. Но более всего новый роман Татьяны Бонч-Осмоловской «Пока есть на земле цикады и оливы» похож на миф, притчу и сказку — настолько древняя демонология в нем вплетена в современный сюжет. При этом до самого финала этого фантастического эпоса сродни приключениям Алисы Селезневой из цикла произведений Кира Булычева и Лиры Белаквы из «Темных начал» Пулмана — не вспоминаешь о том, что в путешествие во времени и пространстве, о котором рассказывает автор, российская писательница и переводчица, проживающая в Австралии, приглашают не только взрослых. Настолько «старшим» кажется возраст проблем, которые рассматриваются в этом подростковом чтиве.
Прежде всего, конечно, классическая ситуация в семье пятнадцатилетней героини по имени Ганя, которая магическим образом разрушается автором, благодаря роскошному стилю повествования и сказочной атмосфере. С одной стороны, вполне бытовая сцена, с которой начинается эта история, происходит в крымском дворике, где захмелевшие гости за столом во главе с отцом семейства горланят песню о заморской красавице. Обидно, естественно, и жене, и дочку, которой этой ночью так и не суждено было уснуть. Мать отправляет ее за тридевять земель за волшебным гребнем, который сделает ее такой же неотразимой, как девушку в песен.
И с этого момента все вокруг преображается. Мы вдруг понимаем, что пир во дворе, напоминающий то ли опрокинутую версию мифа про Одиссея, то ли застолье в Валгалле – это начало инициации, а сама пятнадцатилетняя героиня – словно в почти одноименном романе Жюля Верна – узнает ох как много и про своих родителей, и про свою жизнь. Поскольку всю правду об истинной цели ее путешествия девочке расскажут совсем другие, не родные и даже не двоюродные (как встреченные дядя с тетей) люди, а далекий правитель, который и заточит ее у себя в королевстве.
«— Мама не присылала меня к тебе, — тихо сказала Ива-Ганя. — Она не для того отправляла меня сюда, чтобы тебе дарить. Мама попросила меня прийти к тете. Она думала, тетя добрая. А у тебя в городе все злые. — Не для того, не для того, — правитель рассмеялся. — Конечно, для того. Скоро убедишься. Юноши побледнели еще больше. Ива-Ганя выпрямилась. — Ты пожалеешь об этом. Когда мама отправляла меня из дома, я была маленькой, я была одна. — А теперь? — он перебирал в пальцах гроздь винограда, с интересом глядя на девочку. Перед глазами Ивы-Гани стрелой пронесся Агнур. Гаррида и Скирра исчезли в бездне. Анаха пропал. Фиди заперта за стенами башни. Тася осталась одна. Мамин браслет, колокольчик, бурдюк с живой водой, яблоко, дудку — она все утратила. Почти все — у нее остался ядовитый цветок в мешке на груди. Девочка промолчала».
Как бы там ни было, но мастерски закрученный сюжет, в котором далекое королевство, встреченные чудовища, сопутствующая магия и мистика, напоминающие скорее неадаптированные сказки братьев Гримм, чем выхолощенную цифровой реальностью современную подростковую литературу, доставит массу удовольствия настоящим ценителям и литературной сказки, и философской прозы. При этом, напомним, что действие, разворачивающееся в этой невероятной истории, происходит, кроме прочих сказочных мест, в Киммерии, Таврии, Крымском ханстве, Тавриде — то есть в Крыму! Как жилось нашей Гане в том благословенном краю детства и отрочества, что она поняла по дороге в далекие земли и какие приключения с ней случились при встрече с друзьями и недругами — обо всем можно узнать из этой необычной книги.
Олег БУГАЕВСКИЙОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.