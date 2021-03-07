«Пока есть на земле цикады и оливы» — вышел в свет новый роман Татьяны Бонч-Осмоловской

Сюжет этой необыч­ной исто­рии напо­ми­на­ет одно­вре­мен­но клас­си­че­скую дра­му, при­клю­чен­че­ский тра­ве­лог и ска­зоч­ное фэн­те­зи. Но более все­го новый роман Татья­ны Бонч-Осмо­лов­ской «Пока есть на зем­ле цика­ды и оли­вы» похож на миф, прит­чу и сказ­ку — настоль­ко древ­няя демо­но­ло­гия в нем впле­те­на в совре­мен­ный сюжет. При этом до само­го фина­ла это­го фан­та­сти­че­ско­го эпо­са срод­ни при­клю­че­ни­ям Али­сы Селез­не­вой из цик­ла про­из­ве­де­ний Кира Булы­че­ва и Лиры Бела­к­вы из «Тем­ных начал» Пул­ма­на — не вспо­ми­на­ешь о том, что в путе­ше­ствие во вре­ме­ни и про­стран­стве, о кото­ром рас­ска­зы­ва­ет автор, рос­сий­ская писа­тель­ни­ца и пере­вод­чи­ца, про­жи­ва­ю­щая в Австра­лии, при­гла­ша­ют не толь­ко взрос­лых. Настоль­ко «стар­шим» кажет­ся воз­раст про­блем, кото­рые рас­смат­ри­ва­ют­ся в этом под­рост­ко­вом чтиве.

Преж­де все­го, конеч­но, клас­си­че­ская ситу­а­ция в семье пят­на­дца­ти­лет­ней геро­и­ни по име­ни Ганя, кото­рая маги­че­ским обра­зом раз­ру­ша­ет­ся авто­ром, бла­го­да­ря рос­кош­но­му сти­лю повест­во­ва­ния и ска­зоч­ной атмо­сфе­ре. С одной сто­ро­ны, вполне быто­вая сце­на, с кото­рой начи­на­ет­ся эта исто­рия, про­ис­хо­дит в крым­ском дво­ри­ке, где захме­лев­шие гости за сто­лом во гла­ве с отцом семей­ства гор­ла­нят пес­ню о замор­ской кра­са­ви­це. Обид­но, есте­ствен­но, и жене, и доч­ку, кото­рой этой ночью так и не суж­де­но было уснуть. Мать отправ­ля­ет ее за три­де­вять земель за вол­шеб­ным греб­нем, кото­рый сде­ла­ет ее такой же неот­ра­зи­мой, как девуш­ку в песен.

И с это­го момен­та все вокруг пре­об­ра­жа­ет­ся. Мы вдруг пони­ма­ем, что пир во дво­ре, напо­ми­на­ю­щий то ли опро­ки­ну­тую вер­сию мифа про Одис­сея, то ли засто­лье в Валгал­ле – это нача­ло ини­ци­а­ции, а сама пят­на­дца­ти­лет­няя геро­и­ня – слов­но в почти одно­имен­ном романе Жюля Вер­на – узна­ет ох как мно­го и про сво­их роди­те­лей, и про свою жизнь. Посколь­ку всю прав­ду об истин­ной цели ее путе­ше­ствия девоч­ке рас­ска­жут совсем дру­гие, не род­ные и даже не дво­ю­род­ные (как встре­чен­ные дядя с тетей) люди, а дале­кий пра­ви­тель, кото­рый и зато­чит ее у себя в королевстве.

«— Мама не при­сы­ла­ла меня к тебе, — тихо ска­за­ла Ива-Ганя. — Она не для того отправ­ля­ла меня сюда, что­бы тебе дарить. Мама попро­си­ла меня прий­ти к тете. Она дума­ла, тетя доб­рая. А у тебя в горо­де все злые. — Не для того, не для того, — пра­ви­тель рас­сме­ял­ся. — Конеч­но, для того. Ско­ро убе­дишь­ся. Юно­ши поблед­не­ли еще боль­ше. Ива-Ганя выпря­ми­лась. — Ты пожа­ле­ешь об этом. Когда мама отправ­ля­ла меня из дома, я была малень­кой, я была одна. — А теперь? — он пере­би­рал в паль­цах гроздь вино­гра­да, с инте­ре­сом гля­дя на девоч­ку. Перед гла­за­ми Ивы-Гани стре­лой про­нес­ся Агнур. Гар­ри­да и Скир­ра исчез­ли в без­дне. Ана­ха про­пал. Фиди запер­та за сте­на­ми баш­ни. Тася оста­лась одна. Мамин брас­лет, коло­коль­чик, бур­дюк с живой водой, ябло­ко, дуд­ку — она все утра­ти­ла. Почти все — у нее остал­ся ядо­ви­тый цве­ток в меш­ке на гру­ди. Девоч­ка промолчала».

Как бы там ни было, но мастер­ски закру­чен­ный сюжет, в кото­ром дале­кое коро­лев­ство, встре­чен­ные чудо­ви­ща, сопут­ству­ю­щая магия и мисти­ка, напо­ми­на­ю­щие ско­рее неадап­ти­ро­ван­ные сказ­ки бра­тьев Гримм, чем выхо­ло­щен­ную циф­ро­вой реаль­но­стью совре­мен­ную под­рост­ко­вую лите­ра­ту­ру, доста­вит мас­су удо­воль­ствия насто­я­щим цени­те­лям и лите­ра­тур­ной сказ­ки, и фило­соф­ской про­зы. При этом, напом­ним, что дей­ствие, раз­во­ра­чи­ва­ю­ще­е­ся в этой неве­ро­ят­ной исто­рии, про­ис­хо­дит, кро­ме про­чих ска­зоч­ных мест, в Ким­ме­рии, Тав­рии, Крым­ском хан­стве, Таври­де — то есть в Кры­му! Как жилось нашей Гане в том бла­го­сло­вен­ном краю дет­ства и отро­че­ства, что она поня­ла по доро­ге в дале­кие зем­ли и какие при­клю­че­ния с ней слу­чи­лись при встре­че с дру­зья­ми и недру­га­ми — обо всем мож­но узнать из этой необыч­ной книги.

Олег БУГАЕВСКИЙ

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