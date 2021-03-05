Мелинда Ли. «Побереги силы»

Автор миро­вых бест­сел­ле­ров в жан­ре «пси­хо­ло­ги­че­ский трил­лер» Мелин­да Ли назы­ва­ет себя «пол­но­стью выздо­ро­вев­шим бан­ки­ром». Сде­лав успеш­ную карье­ру в финан­со­вой сфе­ре, а затем став мамой, она реши­ла попро­бо­вать себя в напи­са­нии ост­ро­сю­жет­ных рома­нов и быст­ро пре­успе­ла в этом. Сего­дня 9 мил­ли­о­нов чита­те­лей выби­ра­ют кни­ги Мелин­ды Ли, а новин­ки неиз­мен­но воз­глав­ля­ют рей­тин­ги Amazon Charts и Wall Street Journal. Пре­успе­ва­ю­щая писа­тель­ни­ца зани­ма­ет­ся восточ­ны­ми еди­но­бор­ства­ми и ведет курс само­обо­ро­ны для жен­щин. Вме­сте с детьми и соба­ка­ми она живет в уют­ном доме на побе­ре­жье и все сво­бод­ное вре­мя посвя­ща­ет рабо­те над новы­ми книгами.

Ее серия трил­ле­ров об адво­ка­те Мор­ган Дейн ста­ла попу­ляр­ной во всем мире, в том чис­ле и в Рос­сии. Глав­ная геро­и­ня цик­ла, поте­ряв мужа в Ира­ке, пыта­ет­ся нала­дить жизнь вме­сте со сво­и­ми малень­ки­ми дочерь­ми. Но, похо­же, ей посто­ян­но при­дет­ся стал­ки­вать­ся с опас­но­стя­ми и тра­ге­ди­я­ми. К сча­стью, вско­ре в жиз­ни Мор­ган вновь появ­ля­ет­ся ста­рый друг – быв­ший поли­цей­ский Ланс Крю­гер, кото­рый все­гда готов под­ста­вить пле­чо и помочь в рас­сле­до­ва­нии зага­доч­ных пре­ступ­ле­ний. Посте­пен­но эти двое влюб­ля­ют­ся друг в дру­га и Мор­ган при­ни­ма­ет пред­ло­же­ние Лан­са – ско­ро они ста­нут семьей, но на пути к сча­стью их ждут новые испытания.

Финаль­ная кни­га цик­ла, «Побе­ре­ги силы», пред­став­ля­ет собой калей­до­скоп собы­тий, кото­рые начи­на­ют­ся с про­па­жи писа­тель­ни­цы и жур­на­лист­ки Оли­вии Круз – подруги

гла­вы детек­тив­но­го агент­ства Лин­коль­на Шар­па, парт­не­ра Лан­са. Никто не зна­ет, что слу­чи­лось с жен­щи­ной, кото­рая в послед­нее вре­мя рабо­та­ла над новой кни­гой, посвя­щен­ной кри­ми­наль­ной теме. Ланс и Мор­ган откла­ды­ва­ют при­го­тов­ле­ния к сва­дьбе и погру­жа­ют­ся в поис­ки. Они пони­ма­ют, что долж­ны най­ти Круз как мож­но ско­рее и к сво­е­му удив­ле­нию обна­ру­жи­ва­ют, что исчез­но­ве­ние Оли­вии – лишь пер­вое в чере­де зло­ве­щих собы­тий. Теперь опас­ность угро­жа­ет и им самим, и тем важ­нее как мож­но ско­рее най­ти жур­на­лист­ку и того, кто ее похитил…

В серии #Мор­ган Дейн вышли кни­ги «Ска­жи, что тебе жаль», «Ее послед­нее про­щай», «Кости не лгут», «При­го­товь­ся уми­рать», «Тай­ны не умирают».

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