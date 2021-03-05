Мелинда Ли. «Побереги силы»

Автор мировых бестселлеров в жанре «психологический триллер» Мелинда Ли называет себя «полностью выздоровевшим банкиром». Сделав успешную карьеру в финансовой сфере, а затем став мамой, она решила попробовать себя в написании остросюжетных романов и быстро преуспела в этом. Сегодня 9 миллионов читателей выбирают книги Мелинды Ли, а новинки неизменно возглавляют рейтинги Amazon Charts и Wall Street Journal. Преуспевающая писательница занимается восточными единоборствами и ведет курс самообороны для женщин. Вместе с детьми и собаками она живет в уютном доме на побережье и все свободное время посвящает работе над новыми книгами.
Ее серия триллеров об адвокате Морган Дейн стала популярной во всем мире, в том числе и в России. Главная героиня цикла, потеряв мужа в Ираке, пытается наладить жизнь вместе со своими маленькими дочерьми. Но, похоже, ей постоянно придется сталкиваться с опасностями и трагедиями. К счастью, вскоре в жизни Морган вновь появляется старый друг – бывший полицейский Ланс Крюгер, который всегда готов подставить плечо и помочь в расследовании загадочных преступлений. Постепенно эти двое влюбляются друг в друга и Морган принимает предложение Ланса – скоро они станут семьей, но на пути к счастью их ждут новые испытания.
Финальная книга цикла, «Побереги силы», представляет собой калейдоскоп событий, которые начинаются с пропажи писательницы и журналистки Оливии Круз – подруги
главы детективного агентства Линкольна Шарпа, партнера Ланса. Никто не знает, что случилось с женщиной, которая в последнее время работала над новой книгой, посвященной криминальной теме. Ланс и Морган откладывают приготовления к свадьбе и погружаются в поиски. Они понимают, что должны найти Круз как можно скорее и к своему удивлению обнаруживают, что исчезновение Оливии – лишь первое в череде зловещих событий. Теперь опасность угрожает и им самим, и тем важнее как можно скорее найти журналистку и того, кто ее похитил…
В серии #Морган Дейн вышли книги «Скажи, что тебе жаль», «Ее последнее прощай», «Кости не лгут», «Приготовься умирать», «Тайны не умирают».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.