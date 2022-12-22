Елена Гофман выпустила новую песню «Где же ты»

Певица Елена Гофман совместно с Геннадием Мартовым выпустила новый трек «Где же ты». Песня написана исполнительницей ещё в студенческие годы.

«Мы собирались студентами музыкального училища на репетиционной базе ДК Котельщиков и экспериментировали. Создавали группы в духе: барабанщик играет на гитаре, теоретик на синтезаторе, пианист-поет. Нас это очень увлекало, так же как театральная студия при АлтГМК(бывшее БГМУ). Мы пропадали там часами и успевали при этом довольно хорошо учиться», - делится воспоминаниями певица.

«Песня «Где же ты» о первой любви, самых нежных и невинных чувствах. Написана, как часто у меня случается, очень быстро. Над аранжировкой работали Геннадий Мартов и Салават Шаихов. Помню, как откалибровывала рифмы, старалась наиболее точно передать образы. Сложно заключить в слова чувства. Текст ограничивает образный ряд. А как получилось-решать вам, моим друзьям. Воспоминания о тех временах самые светлые», - сообщает Елена.

Певица известна слушателям по композициям «Воины» и «Душа».

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