Китайское торжественное шествие пройдёт на ВДНХ

24 декабря 2022 года впервые на ВДНХ пройдет китайское торжественное шествие. Его посвятят одному из значимых праздников в Китае — Дню зимнего солнцестояния. Торжественное шествие стартует 24 декабря в 13:00 от павильона № 26.

Актеры в национальных костюмах пронесут 18-метрового дракона до павильона № 21. Здесь состоится театрализованное представление с выступлениями танцоров, китайских барабанщиц, маленьких дракончиков и китайского льва.

Посетители смогут сделать памятные фотографии, после чего продолжить знакомство с историей и культурой Китая на выставке уже внутри павильона № 21. Здесь в экспозиции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» представлено более 200 экспонатов на площади 1600 квадратных метров. Среди них репродукции древних статуй воинов, оружия и костюмов, оригинальные артефакты из коллекции Государственного музея Востока.

Кроме того, в честь праздника 24 декабря пройдет предновогодний марафон бесплатных экскурсий по экспозиции. Записаться можно на официальном сайте ВДНХ.

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