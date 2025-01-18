Елена Лангер: «Мой главный совет для начинающих художников — не бояться ошибок»

– Расскажите, как вы пришли в искусство? И что вдохновляет вас на создание новых произведений?

– Все началось с обоев, которые я, наверное, как и все дети, разрисовывала в детстве. Родители не сразу поняли, что это был первый шаг к искусству. Когда запас моих настенных «холстов» закончился, пришлось перейти на более профессиональные материалы и, заодно, познать азы живописи у частных преподавателей и в профильных учебных заведениях. С 2021 года я активно веду свою художественную практику, принимаю участие в выставках и конкурсах. На сегодняшний день являюсь участником более 80 выставочных проектов как в России, так и за рубежом. В 2022 открыла свою арт студию в Центре Культуры и Искусства родного города Электроугли, где провожу мастер-классы для детей и взрослых по живописи акрилом. В 2023 получила грант и прошла обучение на академическом курсе «Искусствоведение» с последующим получением диплома государственного образца в Академии OP-POP-ART. А уже в 2024 поступила на художественную практику в Московскую школу современного искусства, где в настоящее время учусь и готовлю свой проект «Хранилище запахов памяти».

Я вдохновляюсь всем, что вижу и слышу — от березок в родных пенатах до булгаковских котов. Сюда же можно добавить книги, музыку, искусство коллег-художников и даже случайные разговоры в очереди в магазине😊.

– Как бы вы описали свой стиль и какие техники предпочитаете использовать в своих работах?

– Мой стиль — это когда супрематизм встретился фовизмом, и вместе они решили устроить вечеринку, от которой по утру ни у кого из присутствующих не будет признаков похмелья. Люблю, когда цвета и геометрические формы взаимодействуют, словно разговаривая друг с другом. Кстати, авторский стиль появился у меня не сразу, в начале своего пути я пробовала себя и в экспрессионизме, и в абстракции.

Я предпочитаю работать в смешанной технике, сочетая акриловые краски и маркеры, что позволяет мне экспериментировать с текстурами, насыщенностью цвета и графической четкостью линий. Этот подход даёт мне свободу создавать композиции, фокусирующиеся не на воспроизведении реальности, а на динамике, ритме и энергии.

– Создаете ли вы свои картины сериями? Можете рассказать о своих последних работах и какой концепцией вы их наполнили?

– Да, я часто пишу сериями. Они позволяют мне погрузиться в одну идею более глубоко, развивая её, обогащая новыми оттенками и интерпретациями. Каждый новый взгляд на тему помогает мне расширять границы восприятия и понимать её с разных точек зрения.

Например, серия работ, посвященная роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», представляет собой попытку визуализировать мир и персонажей этого произведения литературы. Каждая картина здесь является частью моего погружения в выдуманный мир писателя, и каждая изображает отдельную сцену или персонажа, который вдохновил меня своей шутливой иронией, таинственностью или противоречивостью.

А серия «Сказки Пушкина» призвана не только порадовать глаз зрителей и заставить задуматься о вечных ценностях, которые заложены в сказках великого поэта, но и окунуться в волшебную атмосферу детства и вдохновиться красотой и мудростью русских народных сказок

Одна из моих последних готовых серий называется «Русская краса». В ней я пытаюсь показать, что русская женщина — это не только внешняя красота, но и сила, нежность, загадочность. Образы в картинах связаны с русским традициями и историей, например, ношением кокошника, который был не только головным убором, но и важным элементом культурной и социальной идентичности женщины.

Эта серия будет перекликаться с другой, не менее значимой — «Русский богатырь». В обеих работах — глубокое уважение к русским традициям и образам, но если в «Русской красе» я исследую женский архетип, то в «Русском богатыре» — мужской, наполненный решимостью, защитой и безмерной стойкостью. Здесь я стремлюсь создать образы, которые отражают не только физическую силу, но и внутреннюю мощь, невидимую, но столь важную, как дух народа. Эти две серии — как два полюса одного целого, которые в своем единстве образуют целостную картину русской культуры.

– Как вы воспринимаете критику и что бы вы посоветовали бы начинающим художникам?

– Критика — она как дождь, идёт-идёт, да и проходит. Я стараюсь сохранять открытость к новым идеям и точкам зрения, но в то же время остаюсь верной своему творческому видению. Всему миру не угодишь, и это нормально, поэтому главное для меня – оставаться собой.

Мой главный совет для начинающих художников — не бояться ошибок! Ошибки — это часть процесса развития. Экспериментируйте, ошибайтесь, а потом исправляйте. И, конечно же, не забывайте получать удовольствие от процесса, ведь искусство — это не только результат, но и путь.

– Какими вы видите свои будущие проекты?

– Из нового в планах — расширение границ работы с материалами и формами, создание не только картин, но и арт-объектов, инсталляций.

Меня интересует создание произведений, которые объединяют визуальное искусство с другими чувствами, например, запахами, звуками или движением. Я не исключаю возможность работы с новыми технологиями и цифровыми форматами, чтобы мои идеи могли быть восприняты в разных контекстах и пространствах.

Также планирую продолжать работать над сериями, которые исследуют богатство русской культуры, и, представлять их на крупных арт-мероприятиях, таких как международные ярмарки, фестивали и, в том числе, персональные выставки. На 2025 году у меня подтверждены персональные проекты в России и в Нью-Йорке.

В целом, для меня важно, чтобы мои работы не просто смотрели, но и чувствовали, обсуждали и воспринимали как часть более глубокого диалога о культуре, традициях и современности. Я верю, что искусство должно быть доступным для разных людей, и стремлюсь создавать проекты, которые могут найти отклик в сердцах и умах зрителей по всему миру.

Фото из личного архива Елены Лангер