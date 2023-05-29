Анастасия РУДИ: Фестиваль «Я расту в России!» – место встречи для детей, родителей и локального бизнеса

С 10 по 12 июня в парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль в формате детского лагеря «Я расту в России!». На протяжении трёх дней родители смогут провести время вместе с детьми в общении, радости и без гаджетов. Посетителей ждет много активностей, мастер-классов и полезной информации. Об идее совместить на одной площадке интересы родителей, детей, локального бизнеса и благотворительность рассказывает автор фестиваля Анастасия Руди.

– Расскажите, о том как возникла идея создания фестиваля, и почему именно детская тематика?

– Меня всегда привлекала тема развития локального бизнеса. С 2002 года я занимаюсь продвижением брендов через ивенты. Также я сама многосерийный предприниматель, мама и педагог по первому образованию, поэтому мне очень близка детская тема. Так родилась идея совместить эти два направления. Этот фестиваль мы придумали, чтобы показать и рассказать родителям о комплексном развитии детей. Потому что практически все, у кого есть дети, задаются вопросами: как совмещать школу, спорт, творчество, как мотивировать ребенка, как правильно общаться с подростками, какие сейчас есть тренды в образовании, профессии будущего и так далее. А с другой стороны, есть локальный бизнес, который готов предоставлять свои услуги. И представителям бизнеса тоже важно непосредственное общение с детьми и родителям.

– Вы говорите, что ведущая тема - это развитие бизнеса. Но ведь в детско-подростковой сфере есть и много других не менее важных тем, которые нужно поднимать и освещать в обществе.

– Тема локального бизнеса интересна, потому что важно рассказать, какой бывает наш российский бизнес. Что его создают предприниматели, которые действительно хотят улучшать пространство вокруг себя, как они его создают, и кто за этим стоит. Ведь по сути это уникальные люди, которые стараются делать свой продукт по-настоящему качественным. В 99% случаев у них у самих есть дети, и они прекрасно понимают, какие проблемные моменты могут быть в частном образовании, например, или других сферах. Очень важно, чтобы у родителей и детей был выбор, и они могли получать лучшее и самое подходящее для себя. Но этим все не ограничивается. Еще один не менее важный посыл - это благотворительность. Вход на фестиваль - бесплатный, но при этом будет действовать система донатов. Все вырученные средства уйдут на строительство детских площадок в разных уголках нашей страны. У нас запланирована программа, в которую будет входить 85 маленьких городов и поселков России. Мы планируем постепенно застраивать их детскими площадками, это такое одно общее дело, к которому приложат руку все - бизнес, родители, организаторы фестиваля. Также на фестивале будет «Территория добра», где обсудят темы развития детей с инклюзией, что делать, когда у ребёнка появились зависимости, различные расстройства и так далее. Там же расскажут про благотворительные фонды, как они работают, как можно проверить фонд, действительно ли он работает, как проходит верификация фондов, какая помощь им нужна и какую помощь можно получить от них. То есть благотворительность - это отдельный большой блок фестиваля, который стоит наравне с развитием локального бизнеса.

– А в каком формате это все будет проходить?

– У нас запланировано большое количество выступлений экспертов в области развития, психологии и образования детей. Также пройдет множество мастер-классов, где дети смогут попробовать свои силы в танцах, творчестве, спорте и не только. Это формат городского лагеря, где и взрослому, и ребёнку есть чем заняться. Своего рода нетворкинг, знакомство локального бизнеса Москвы с родителями. Место, где в легкой атмосфере, лично, а не на сайте или по соцсетям дети и родители смогут узнать все, что их интересует. Также будут и развлекательные моменты, вечерний семейный кинотеатр, фуд-корт с различными вкусностями, закрытый гала-концерт. В общем много всего интересного.

– Расскажите немного про программу форума? Чем она может быть полезна для родителей?

– Важный момент, что все происходящее на сценах будет записано. И посетители смогут потом посмотреть в записи, если они вдруг что-то пропустят. Потому что программа у нас достаточно насыщенная получилась. Будут обсуждаться темы детского и подросткового развития по всем аспектам: образование, творчество, спорт, особенности психологии и т.д. Отдельным блоком пройдет тема профориентации. На «Аллее 1000 профессий« будут представлены различные школы, лицеи, вузы и колледжи. Обсудим какие профессии станут наиболее популярными в будущем, что такое онлайн образование, достаточно ли его или нужно миксовать, какие формы образования сейчас вообще есть. Очень важная тема нагрузки детей, это уже более вопросы психологического характера. Что выбрать спорт или школу, или можно все это совмещать и развить ребёнка комплексно, где эта грань нагрузки и когда нужно остановиться, чтобы оставить ребенку его счастливое детство. То есть это все те вопросы, которые абсолютно точно волнуют каждого родителя. И послушать спикеров, которые являются экспертами в вопросах воспитания и образовании детей - это бесценно. То есть родитель в одном месте получит ответы на многие свои вопросы.

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