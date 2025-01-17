Изольда Павловская: «Хотелось собрать вокруг себя людей, которым близки мои идеи»

– Изольда, давайте знакомиться, у вас потрясающая мастерская, расскажите немного о себе и как начали создавать такую масштабную серию картин?

– Здравствуйте, меня зовут Изольда Павловская, я художник, живу и работаю в Башкирии. Переехала из города в деревню два года назад, ради возможности построить мастерскую. Раньше я работала в спальне, и моим рабочим место был угол, где умещался только мольберт, картины были спрятаны по всей квартире и конечно, как каждый художник, я мечтала о своем месте. Хотя если обернуться назад, я понимаю, что и в таких условиях много работала, а ведь по-другому и никак — если горишь своим делом, не замечаешь сложностей. Но мечтать нужно, стремиться к улучшению условий тоже, так что я очень рада, что решилась так кардинально поменять свою жизнь и переехать. Главное не бояться трудностей и верить в себя и свою идею.

В мастерской я окружила себя любимыми вещами. Это винтажные предметы, скульптуры, книги, картины. Каждая вещь дарит мне ощущение, что вот, наконец я дома. И самое для меня ценное — я вижу сразу все картины, не нужно переворачивать весь дом в поисках работы, которую хотят приобрести. Это и ощущение совсем другое — видеть в одном месте плоды твоей жизни, не мешать никому, когда работаешь ночью, можно включать музыку, оставлять творческий беспорядок на виду. Да, отдельная мастерская — это свобода и физическая, и душевная.

Сейчас в мастерской создаётся впечатление Wall Gallery, где представлены работы разных размеров и стилей. Идея оформить пространство таким образом пришла ко мне после просмотра фильма «Последнее предложение». Главный герой горел коллекционированием женских портретов и даже создал отдельную комнату, полностью наполненную ими. Кадр, когда он заходил туда, садился в кресло, со всех сторон с потолка до пола окруженный плотной развеской женских портретов, впечатлил меня и остался в памяти. Сейчас я практически живу как в этом кадре.

Мне нравится жить в окружении картин, мне спокойно, я среди своих, я говорю с ними на одном эмоциональном языке. Это помогает мне отслеживать свой творческий рост и эволюцию. На стенах висят работы разных годов, и, глядя на них, я вспоминаю, о чем думала, когда рисовала каждую из них, какие темы меня волновали и как я себя чувствовала в тот момент.

Это придаёт мне силу и вдохновение, и я чувствую, что нахожусь в своём собственном мире, который отражает мои мысли и переживания.

За последние годы у меня накопилось значительное количество работ благодаря регулярной работе. Практически каждый день, за исключением выходных, я за мольбертом. В последнее время я учусь находить время для отдыха, чтобы перезарядиться и восстановить силы для новых идей. Мне необходимо найти этот баланс между трудом и отдыхом. И несмотря на то, что я активно продаю свои работы, темп моего творчества ведёт к увеличению количества произведений. На данный момент они находятся как и в мастерской, так и на различных площадках в Уфе.

Эти картины на стенах — как детали пазла моего становления, моей жизни, которую можно увидеть здесь и сейчас. Я ценю возможность запечатлеть свои ощущения и мысли, ведь всё остальное осталось в моей памяти и сердце. Каждое, на первый взгляд, незначительное событие в моей жизни — это кирпичик, из которого складывается мое настоящее.

Если оглянуться в детство, я помню себя с карандашом или фломастером руках. Это был самый простой способ погрузиться в мир фантазий и грёз. Рисовала обычно принцесс, придумывая им истории счастливой жизни.

Еще всплывает в памяти сосед, молодой мужчина, который собирал вокруг себя ораву восторженных ребятишек, рисуя обычным карандашом, в тетрадке в клетку — персонажей из мультфильма «Ну, погоди!» Они оживали на наших глазах и это казалось настоящим волшебством. Тогда телевизор был не в каждом доме и этот карандашный волк, из под щедрой и талантливой руки художника, оставил неизгладимый, тёплый летний след в наших сердцах.

Ну и как не вспомнить выражение «Случайности — не случайны», когда при переезде в общежитие, я обнаружила тяжелую книгу в красной обложке, оставленную наверное в стихийном переезде бывшими жильцами. Передо мной, маленькой 5-ти летней девочкой, открылось во всей ее глянцевой красе, наследие третьяковской галереи. Тогда я об этом и не знала, для меня она была просто волшебной книгой с волшебными картинками. Всегда, когда мне было одиноко и грустно, я открывала ее и погружалась в другой, неведомый мир. Особенно мне нравилась работа Петрова-Водкина «Купание красного коня». Я могла часами на нее смотреть и думала: «почему конь красный? почему мальчик голый?» Эта книга через несколько лет сгорела на пожаре, но не сгорела в моей душе.

Чуть позже, тоже по счастливой случайности, я оказалась в настоящей мастерской художника. Огромные окна, полки до потолка, заваленные большими полотнами, запах масла, и везде картины, кони, горы, леса… Эта встреча была поистине судьбоносной и оставила глубокий отпечаток в моем сердце.

Шуршание карандаша, вырисовывающий большой, черный нос у волка, холодные глянцевые страницы книги моего сердца, головокружение от запаха масла и растворителя, смешанные с дымом сигарет в мастерской, все это сформировали меня сегодняшнюю.

Ценю и храню в сердце каждый момент, каждую случайность и каждого человека, с которым я встречалась. Убеждена, что всё, что происходит в нашей жизни, имеет значение и оставляет след. Эти моменты, порой незаметные , порой недооцененные, или просто забытые под слоем насущных событий и проблем — важны. Это и есть составляющая нашей личности, наших поступков, выбора и желаний.

– Делятся ли ваши картины на серии? Расскажите немного историй каждой серии. Сколько всего у вас картин?

– С 2020 года я создала примерно 480 картин, и сейчас в моей мастерской находится около 130 работ, каждая из которых имеет свою историю.

Если говорить о сериях, то у меня есть несколько ведущих линий, которые я исследую. Каждая серия формируется вокруг конкретной темы, мысли или цветовой палитры, и, как правило, включает от 5 до 10 работ, объединенных одной концепцией или эмоциональной нитью. Я подбираю цвет в зависимости от своего настроения или того, какое сообщение хочу донести в данный момент.

По характеру мне близок спокойный и монохромный колорит, который не отвлекает внимание от основного образа на холсте. Этот подход создает атмосферу глубины и сосредоточенности, которая позволяет лучше передать эмоциональность и характер изображаемого. Когда я хочу показать образ, погруженный в себя, я выбираю холодные, спокойные цвета, которые создают чувственную атмосферу глубокого размышления. Эти картины полны мягкости и интимности, они отражают воспоминания и внутренние переживания.

Но бывает и так, что хочется света, цвета и яркости. В такие моменты я использую свою любимую индийскую желтую, цвет, который наполняет мои образы солнечным светом, придаёт картинам нежность и прозрачность, создавая ощущение света и гармонии.

В некоторых работах использую контраст с тёмным фоном, что придаёт образам эффект свечения и эмоциональную глубину, что особенно важно для передачи таких чувств, как внутренние чистота и искренность. Играя с контрастом, я выделяю лицо образа, придавая ему одухотворённость и свет, концентрируясь на внутреннем состоянии.

Таким образом, каждая серия становится не только отражением определенной художественной задачи, но и глубинного состояния моего внутреннего мира. Это своего рода автопортрет, зафиксированный на холсте, где каждая работа является частью моего пути и поиска, истории, которую я пытаюсь поведать, и эмоции, которые я хочу передать.

– Где вы черпаете вдохновение для работы?

– Я думаю, что в основном меня наполняет и вдохновляет любовь к книгам и к философии. С детства чтение стало для меня неотъемлемой частью жизни — я перечитала все, что было в нашей сельской библиотеке. Сегодня меня особенно привлекают мысли Сартра, Камю и Шопенгауэра. Эти философы не просто раскрывают передо мной глубокие идеи, но и помогают мне лучше понять свои эмоции и свое творчество.

Шопенгауэр пишет, что страдание является неотъемлемой частью человеческого существования. Это страдание может принимать разные формы: от физических до глубоких духовных поисков. Понимание этого изменило мой подход к искусству. Я научилась не бояться раскрывать свои слабости и ранимость, ведь осознание того, что многие из нас сталкиваются с похожими трудностями, позволяет ощущать связь с человечеством. Это сведения о страдании и уязвимости делают мои работы более искренними и насыщенными.

Концепция «воли» как основной движущей силы побуждает меня задуматься о том, что движет мной как художником. Какие внутренние импульсы заставляют меня создавать? Понимание своей внутренней воли дарит мне осознанность в процессе творчества, позволяя избежать страха и сомнений, оставаясь честной как с собой, так и с окружающим миром.

Также меня вдохновляет идея о принятии себя и своих недостатков, которую подчеркивает Ирвинг Ялом. Он учит, что уязвимость — это не слабость, а фундамент для подлинной связи с другими. Это понимание дает мне возможность создавать работы, отражающие открытость и искренность. Я стремлюсь показать красоту в слабости и силу в моменты, когда нам кажется, что мы потеряны. Надеюсь, что зрители смогут увидеть себя в этих работах и ощутить свою ценность и уникальность.

– Ваша работа – это одновременно и творчество, и самоисследование. Как вы балансируете между этими двумя аспектами, и как это проявляется в ваших картинах?

– Для меня творчество — это естественное продолжение самоисследования. Я не просто создаю искусство; я погружаюсь в свой внутренний мир, исследуя себя со всех сторон. Мои картины становятся пространством, где я раз за разом открываю новую грань себя. И в ощущениях, и в новом движении кисти, и в новом выборе цвета, и в новом отношении к тому, что создаю. Я просто замечаю это и принимаю, не сопротивляясь. И что самое интересное — этот процесс бесконечен. И это прекрасно!

Мой творческий путь начался в 2017 году с акварельных портретов. Они стали для меня важным этапом в понимании того, что именно мне интересно в портретах, что я хочу выразить и исследовать. Я начала погружаться в глубины человеческой души, раскрывая эмоциональные тонкости каждого образа. Эти портреты стали не просто изображениями людей — они стали отражением моих собственных переживаний и ощущений.

В 2020 году я осознанно выбрала масляную живопись, Мне всегда нравился этот материал, но до того момента я не имела с ним опыта. За четыре года прошла долгий и трудный путь. Не каждая моя работа была удачной, В эти моменты я сталкивалась с разочарованием, ощущала себя слабой и беспомощной, но знала, что единственный способ преодолеть это — продолжать рисовать.

Я понимала, что чем больше я буду практиковаться, тем лучше будут мои работы. В начале своего пути я часто закрашивала свои картины, не желая оставлять то, что мне казалось неидеальным. Но со временем, я стала замечать прогресс и улучшение в своих навыках, стала более уверенной в себе и в своём творчестве. Я начала работать с различными техниками, стремясь добиться нежных, мягких и тонких образов. Каждый новый опыт, даже если он приносил разочарование, был для меня уроком и важным опытом.

Теперь, когда я сталкиваюсь с трудностями или когда работа не получается так, как я задумывала, я учусь принимать это. Я перестала так сильно критиковать себя и не ставлю слишком высоких ожиданий. Все мои картины — это часть меня, и каждая из них важна, даже если не всегда идеальна. Я поняла, что красота творчества заключается не только в результате, но и в процессе, что путь художника в постоянном развитии, что взлеты и падения — это нормально и естественно, и сейчас уже более спокойно воспринимаю моменты, когда сомневаюсь в себе или когда работа не соответствует моим ожиданиям. Нужно идти дальше и оставаться верным себе и своему пути.

– Вы участвуете в выставках в разных городах России. Поделитесь планами вашего творческого пути, как и где вас увидит «большой» зритель? Или вы за более клубные пространства и узкой аудитории ценителей?

– Да, в начале своего творческого пути, когда у меня было больше сил, желания и энергии, я с удовольствием участвовала в выставках. Мне нравится видеть, как картины «выгуливаются», как зритель соприкасается с ними. Однако в последнее время, после переезда в деревню и обустройства нового быта, я не принимала участия в выставках.

Огромные мероприятия с множеством людей вызывают у меня дискомфорт — я теряюсь в такой атмосфере. Я больше всего ценю уединение, интимность и возможность глубоко погружаться в свою деятельность.

Тем не менее, у меня есть мечта — провести большую персональную выставку. Я представляю себе, как могла бы оформить каждую период жизни в разных залах, включая ранние графические работы и акварели. Это была бы настоящая ретроспектива моего творчества, где я могла бы провести зрителя через мой путь, добавляя голосовое и текстовое сопровождение.

Я понимаю, что мне нужно найти подходящее и интересное место для такой выставки и подготовиться к ней. Это серьезное мероприятие, требующее много сил, планирования и материальных вложений. Мне бы хотелось собрать вокруг себя людей, которым близки мои идеи, которые любят винтажность, ценят старинные и интересные вещи, стремятся к глубокому, интеллектуальному и духовному искусству.

Несмотря на свою интровертность, я надеюсь, что однажды смогу организовать свою большую персональную выставку — это было бы настоящим событием в моём творческом пути.

Фото – личный архив Изольды Павловской