Вероника Калинцева: «Артист – это человек, который может в любой момент снять маску и остаться самим собой»

– Вероника, расскажи над чем сейчас работаешь в творческом плане, что интересного происходит в твоей жизни?

– На данный момент я продолжаю писать песни после длительной паузы. Это очень вдохновляет. Я также изучаю свой голос с точки зрения анатомии, чтобы развить его ещё больше. Кроме того, я планирую активно выпускать авторские треки и заниматься продвижением своей музыки и личного бренда.

– Как ты лично для себя подводишь итоги года 2024? Какие успехи и достижения можешь выделить и отметить?

– 2024 год для меня стал неким застоем в творческом плане, так как я посвятила его обучению учеников вокалу. Это было очень важное и значимое время для меня. Я увидела, как мои ученики выросли в вокале, добивались поставленных целей и завоевывали призовые места. Некоторые из них даже выступали в Кремле, что является большим достижением. Хотя я не работала над собственными проектами, горжусь тем, что смогла помочь другим развиваться и достигать успехов. Это ощущение, когда видишь, как твои ученики становятся лучше, несомненно, стоит всех усилий, потраченных на обучение.

– Следишь ли ты за российским шоу бизнесом? Кто находится на первых местах в чартах, в новостных пабликах? Насколько тебе интересны модные тенденции времени?

– Я особо не слежу за шоу-бизнесом, иногда могу прочитать статью или посмотреть репортаж. На данный момент мне кажется, что весь шоу-бизнес крутится вокруг Anna Asti, так как я часто вижу её в чартах. В наше время есть интересные тенденции, но для меня их достаточно мало. Большая часть тенденций кажется однообразной и скучной. Я предпочитаю сосредотачиваться на своем творчестве и развитии, чем на текущих модных веяниях.

– Как ты относишься к скандалам и ярким инфоповодам, к которым прибегают артисты, например пиар романы выдуманные, или раздутый хайп, тебе близки такие методы продвижения?

– Такие методы продвижения мне не очень близки. Я считаю, что это дело каждого — каждый выкручивается, как хочет и может. Не знаю, смогла бы я к такому прибегнуть, но на данный момент — нет. Мне важно, чтобы моя музыка и творчество говорили сами за себя, а не зависели от скандалов или хайпа.

– Как ты считаешь, что отличает настоящего артиста от персонажа на сцене? Например, сейчас в современном мире не обязательно иметь вокальные данные, чтобы стать звездой, достаточно просто быть пробивным, как Бузова Ольга, например. Но что для тебя значит именно настоящий артист?

– Настоящий артист – это человек, который может в любой момент снять маску и остаться самим собой, а не просто играть роль. В современном мире действительно можно стать звездой, даже не обладая вокальными данными, но это как стать «инфлюенсером» в мире музыки: много шума, но мало содержания.

Так что да, можно быть пробивным, как Бузова, но представьте, каково это — быть артистом, который не только привлекает внимание, но и оставляет след в сердцах слушателей. Настоящие артисты — это те, кто не боится быть уязвимыми и делиться своей душой, а не просто изображают эмоции под громкие биты. И уже выбирать слушателям кого они хотят видеть на сцене.

– О чём твои песни?

– Мои песни в основном о тяжелой любви. Я рассказываю о том, с чем сталкиваются многие девушки, когда попадают в абьюзивные отношения и ошибочно думают, что это настоящая любовь.

В некоторых песнях присутствует отчаяние, когда кажется, что ничего нельзя исправить. В других же я передаю понимание, что всё в твоих руках, и ты можешь стать сильной, чтобы уйти.

Мне важно, чтобы слушатели чувствовали, что они не одни в своих переживаниях, и чтобы мои песни вдохновляли на преодоление трудностей. Каждая строчка — это попытка донести, что даже в самых сложных ситуациях всегда есть выход, и важно верить в себя.

– Где найти вдохновение для написания песни? Тобой движут чувства и эмоции или же продуманная будущая коммерция?

– Это достаточно сложный вопрос. Я особо не ищу вдохновения — мелодии и слова рождаются в моей голове почти сами собой.

Не могу сказать, что коммерция движет мной при написании песен, но я часто анализирую чарты и продумываю, что может понравиться людям. Это своего рода баланс между искренними чувствами и пониманием того, что может заинтересовать аудиторию. Важно находить эту гармонию, чтобы песни были не только душевными, но и резонировали с тем, что сейчас актуально.

– Кто из западных музыкантов тебе близок по духу, чьи песни ты слушаешь? Назови топ-5 артистов в твоем плей листе?

– Из западных музыкантов, которые мне близки по духу, я могу выделить следующих артистов. В моем плейлисте топ-5 выглядит так:

Jessi J;

Christina Aguilera;

Nikky Yanofsky;

Adele;

Demi Lovato.

Каждый из них вдохновляет меня своей уникальностью и эмоциональностью. Их песни полны искренности и силы, что очень близко мне как артисту.

– Кто твой главный советник в музыкальных делах? Есть ли у тебя продюсер?

– В музыкальных делах моим главным советником иногда становится моя бабушка. Она всегда поддерживает и даёт мудрые советы. Однако в основном я предпочитаю принимать решения самостоятельно и доверять своему внутреннему чутью. Это позволяет мне развиваться как артисту и быть более независимой в своём творчестве.

– Чем планируешь удивлять зрителя в 2025 году, цели и задачи на будущий год?

– В 2025 году я планирую удивлять зрителей новыми авторскими треками и интересными музыкальными проектами. Одной из моих главных задач будет создание уникального контента, который сможет затронуть сердца слушателей.

Буду работать над развитием личного бренда и взаимодействием с аудиторией через социальные сети. Моя цель — создать атмосферу близости и доверия, чтобы зрители чувствовали себя частью моего музыкального мира.