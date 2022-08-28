CHEBANOV выпустил новый трек «Рассвет»

Новый трек CHEBANOV «Рассвет» — это история близкая многим, о том как на женскую чашу весов помещается истинная любовь и большой кошелек.

«Со мной лично в жизни такого не происходило, но у меня есть несколько знакомых, кто прошел через эту боль: когда девчонка так хочет шикарной жизни, что готова побежать за богатым, а не остаться с любимым парнем. Однажды ранним утром, сидя на студии с видом на рассветную Москву, я поставил себя на место одного из знакомых пацанов и рассказал эту историю его глазами», – рассказывает артист о треке.

«Снова рассвет, одиночество, боль, меня греет вискарь, ее — кто-то другой» — искренний с хрипотцой вокал, гитара на бэке и качевый бит — да, это тот самый CHEBANOV, которого мы любим.

Остаться равнодушным здесь невозможно, этому треку грозит неоднократный репит, так как эмоции в нем зашкаливают!

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