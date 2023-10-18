Каждый год выпускники «Синей птицы» радуют своими успехами телезрителей. Накануне, двенадцатилетний одаренный музыкант Елисей Мысин победил в Международном конкурсе пианистов им. Шопена в Нэшвилле, став одним из самых юных победителей в возрастной категории «16-22 года».

Широкой аудитории Елисей стал известен благодаря участию в конкурсе «Синяя птица» в 2016 году. В возрасте пяти лет он покорил зрителей и членов жюри своим исполнением Концерта фа минор И.С. Баха в одном из выпусков программы, а неожиданное исполнение пьесы «Торнадо», сочиненной юным пианистом, к которому присоединился Денис Мацуев до сих пор остается в сердцах телезрителей. Это было не единственное выступление в рамках программы «Синяя птица» – позднее Елисей еще не раз выходил на сцену и радовал жюри и зрителей своим талантом уже как приглашенный артист.

После участия в программе «Синяя птица» Елисей Мысин поступил в Центральную музыкальную школу при Московской Государственной консерватории им. Чайковского, стал гастролировать по всему миру, выступал на больших концертных площадках с Денисом Мацуевым и Валерием Гергиевым и принял участие в большом юбилейном концерте Александры Николаевны Пахмутовой в 2019 году.

В феврале 2023 года Елисей победил в Международном конкурсе юных пианистов имени Р. Шумана в Дюссельдорфе, а летом того же года - на Международном конкурсе юных пианистов в Кливленде.

Фото – телеканал «Россия»

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