Интерес к литературе по налогообложению вырос на 60%

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на литературу о налогообложении в связи с повышением налога на добавленную стоимость с начала 2026 года. За последние три месяца (01.11.2025–31.01.2026) выручка (по всем моделям монетизации) с продажи книг по теме выросла на 60% в сравнении аналогичным предыдущим периодом (01.08.2025–31.10.2025). Положительная динамика спроса россиян на книги о налогообложении также заметна в январе 2026 года: выручка за этот период превысила показатели за декабрь 2025 года на 40%.

Рейтинг наиболее популярных среди пользователей тематических изданий преимущественно возглавили гайды и бизнес-справочники для предпринимателей, помогающие адаптироваться к новым условиям после реформы. На первой и второй строчке — гайды налогового консультанта Евгения Сивкова: «Гайд №1: Налоговая стратегия 2026 года при лимите 10 млн ₽ – УСН, АУСН, ПСН или ОСНО?» и «Гайд №5: Налоговая с нейросетью: теперь вас проверяет не только человек», соответственно. Замыкает тройку лидеров пособие Сергея Молчанова «Налоги за 14 дней. Экспресс-курс. Новое, 18-е издание». В топ-5 также вошла книга Евгении Цановой «Как приручить налоги. Путеводитель по миру налогов для тех, кто зарабатывает, тратит и планирует открыть малый бизнес» и аудиокнига Андрея Миллиардова «Мастерство учёта. Основы бухгалтерии, налогообложения и аудита».