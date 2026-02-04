Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUИнтерес к литературе по налогообложению вырос на 60%

Интерес к литературе по налогообложению вырос на 60%

T1
By T1
99
заглушка

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на литературу о налогообложении в связи с повышением налога на добавленную стоимость с начала 2026 года. За последние три месяца (01.11.2025–31.01.2026) выручка (по всем моделям монетизации) с продажи книг по теме выросла на 60% в сравнении аналогичным предыдущим периодом (01.08.2025–31.10.2025). Положительная динамика спроса россиян на книги о налогообложении также заметна в январе 2026 года: выручка за этот период превысила показатели за декабрь 2025 года на 40%.

Рейтинг наиболее популярных среди пользователей тематических изданий преимущественно возглавили гайды и бизнес-справочники для предпринимателей, помогающие адаптироваться к новым условиям после реформы. На первой и второй строчке — гайды налогового консультанта Евгения Сивкова: «Гайд №1: Налоговая стратегия 2026 года при лимите 10 млн ₽ – УСН, АУСН, ПСН или ОСНО?» и «Гайд №5: Налоговая с нейросетью: теперь вас проверяет не только человек», соответственно. Замыкает тройку лидеров пособие Сергея Молчанова «Налоги за 14 дней. Экспресс-курс. Новое, 18-е издание». В топ-5 также вошла книга Евгении Цановой «Как приручить налоги. Путеводитель по миру налогов для тех, кто зарабатывает, тратит и планирует открыть малый бизнес» и аудиокнига Андрея Миллиардова «Мастерство учёта. Основы бухгалтерии, налогообложения и аудита».

Предыдущая статья
Успех «Очень странных дел» привел к тому, что фантастику, ужасы и мистику стали смотреть больше

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru