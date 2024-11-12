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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Взвод бесстрашной Фрау Смерть!»: RADIO TAPOK представил новый сильный трек о войне

editor
By editor
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RADIO TAPOK. Концерт. Фото © Rocket Records

Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов, известный публике под творческим псевдонимом RADIO TAPOK, поразил слушателей новой эмоциональной работой: «Фрау Черная смерть» — рок-песня с историческим подтекстом, которая описывает страшные события времен Великой Отечественной войны и создает жуткий контраст между духом борьбы и нарастающим чувством судьбы, которую невозможно избежать.

«Фрау Черная смерть» — это музыкальная история, основанная на реальных событиях и вдохновленная подвигом Евдокии Николаевны Завалий — единственной женщины-командира взвода морской пехоты в годы Великой Отечественной войны, гвардии полковника, известной как «Фрау Черная смерть». Бывшая санитарка, которая целых восемь месяцев прослужила в армии под видом мужчины и именем «Евдокима», сыграла важнейшую роль в боях за Будапешт и даже взяла в плен немецкого генерала.

«Фрау Черная смерть» становится олицетворением самой судьбы, ведущей солдат в бой, и символом одновременно милосердия и разрушения. А звуки и ритмы трека, переплетенные с рифмами и образами погруженных в сражение красноармейцев и нацистов, создают кинематографичное восприятие истории, передавая всю масштабность и жестокость тех страшных лет. Безусловно, песня найдет свой отклик в сердцах слушателей разных поколений и оставит свой след в российском мире музыки.

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