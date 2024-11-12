«Взвод бесстрашной Фрау Смерть!»: RADIO TAPOK представил новый сильный трек о войне

Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов, известный публике под творческим псевдонимом RADIO TAPOK, поразил слушателей новой эмоциональной работой: «Фрау Черная смерть» — рок-песня с историческим подтекстом, которая описывает страшные события времен Великой Отечественной войны и создает жуткий контраст между духом борьбы и нарастающим чувством судьбы, которую невозможно избежать.

«Фрау Черная смерть» — это музыкальная история, основанная на реальных событиях и вдохновленная подвигом Евдокии Николаевны Завалий — единственной женщины-командира взвода морской пехоты в годы Великой Отечественной войны, гвардии полковника, известной как «Фрау Черная смерть». Бывшая санитарка, которая целых восемь месяцев прослужила в армии под видом мужчины и именем «Евдокима», сыграла важнейшую роль в боях за Будапешт и даже взяла в плен немецкого генерала.

«Фрау Черная смерть» становится олицетворением самой судьбы, ведущей солдат в бой, и символом одновременно милосердия и разрушения. А звуки и ритмы трека, переплетенные с рифмами и образами погруженных в сражение красноармейцев и нацистов, создают кинематографичное восприятие истории, передавая всю масштабность и жестокость тех страшных лет. Безусловно, песня найдет свой отклик в сердцах слушателей разных поколений и оставит свой след в российском мире музыки.