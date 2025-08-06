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ДомойМоскваВиктор Чижиков и его сказочные герои. Выставка к 90-летию художника

Виктор Чижиков и его сказочные герои. Выставка к 90-летию художника

editor
By editor
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виктор-чижиков
Художник Виктор Чижиков. Иллюстрация.

В ГМИРЛИ имени В.И. Даля открылась выставка в честь 90-летия со дня рождения художника.

Виктор Чижиков (1935-2020) был не только автором образа знаменитого олимпийского мишки, «Веселых картинок» и «Мурзилки», его иллюстрации украшали многие советские журналы и издания. Войти в мир классика советской иллюстрации предлагает выставка.

Ирина Токмвкова, Лия Гераскина, Александр Волков, Евгений Шварц – авторы, чьи произведения художник иллюстрировал. И отдельные работы можно увидеть на выставке. Мир детства встречает «Сказкой о потерянном времени», «Волшебником Изумрудного города», «Приключением Чипполино».

Герои Виктора Чижикова – живые и эмоциональные. Нет разницы – дети ли перед читателем, или же сказочные существа, звери. Мальчишки и девчонки – смеются и удивляются, пират скалит зубы, тигры – умильно улыбаются. Мир иллюстратора – насыщенный и настоящий.

Марина АБРАМОВА

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