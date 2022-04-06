«Этажи». Группа «Дорогой дневник» представила песню-пластырь на душевные раны

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Очаровательный поп-рок коллектив, состоящий из двух совершенно разных внешне, но одинаково талантливых внутри девушек – Ираиды Новрузовой и Наташи Мардер – вновь радует нас своим новым синглом – «Этажи».

Эта трогательная песня о безразличии и равнодушии, о той ситуации, с которой сталкивались многие, – когда на тебя не обращают внимания, когда говорят, что ты не заслуживаешь любви и заботы, когда игнорируют твои чувства. Ты не понимаешь, что делаешь не так, стараешься измениться, исправиться, но этого всегда оказывается недостаточно. Юные певицы поют о том, как это больно и несправедливо испытывать такие ощущения и чувствовать себя незначимой для кого-то, кого сильно любишь.

«Мне хотелось, чтобы это была песня для каждого. Чтобы она была утешением боли абсолютно в любой ситуации. Несмотря на то, что текст песни достаточно лиричный, всё равно мотив получился светлым, похожим на колыбельную».

Мощными хоровыми распевами в припевах выражается общая боль миллионов девушек, столкнувшихся с проблемой пренебрежения их любовью, их мыслями и ими самими. Если закрыть глаза на припеве, то можно представить, что его поют в огромном концертном зале сотнями женских голосов, объединенных в единую печаль и надежду.

«Когда мы придумывали куплеты, каждая из нас напела мелодию, которая исходила изнутри. Именно поэтому песня получилась интересной, наполненной разными ощущениями, переживаниями и мыслями. Вообще, мы очень творчески подошли к созданию этого трека, поэтому он пропитан жизнью».

Для съемки сниппета девушки вдохновлялись фильмом «Лиля навсегда» – сценой, где герои, как ангелочки, бегали с крыльями по крыше. А на съемку пришло очень много девчонок, которые откликнулись, и в итоге, даже несмотря на то, что было холодно и ветрено, всё получилось снять идеально – все были красивые, нарядные и в прекрасном настроении. В целом, песня «Этажи» выражает веру в лучшее: «Сейчас трудное время, и, когда я слушаю трек, у меня идут слезы, но совсем не от грусти, а от ощущения того, что всё обязательно будет хорошо».

Слушайте трек «Этажи» на всех музыкальных платформах.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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