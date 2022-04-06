«Это классный способ пережить прошлые эмоции!» — Александра Гуркова о новой версии трека «Слеза»

Солистка группы «Princessa Avenue» Александра Гуркова (Sasha Holiday) высказалась о новой версии трека «Слеза» в исполнении лизы гинзбург и Крис Штрэфонд.

«Мне нравится тренд перепевать старые песни. Это классный способ пережить прошлые эмоции, связанные с этой музыкой, но в актуальном контексте. Очень интересно, как одну и ту же мелодию можно подать с новой аранжировкой и другим тембром. Надеюсь, поклонники Принцессы тоже оценят. Судя по отзывам, это до сих пор одна из самых любимых песен».

«Слеза» – хит группы «Princessa Avenue», который появился в 2009 году. Стоит отметить, что Крис и лиза не просто перепели «Слезу», а полностью переделали аранжировку и совместно дописали рэп.

Релиз обновленной версии сингла состоялся 30 марта на всех музыкальных площадках, а сама идея сделать кавер на «Слезу» родилась при подготовке юбилейного концерта Виктора Дробыша в ВТБ Арене. Зал был в восторге от выступления лизы и Крис: многочисленные комментарии, отметки в постах и сторис сразу же заполонили аккаунты девушек в соцсетях.

Слушайте трек «Слеза» на всех стримминговых площадках.

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