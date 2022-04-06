Френдли Файа и Gilava посвятили песню своим отцам

Поп-рок группа «Френдли Файа» и альтернативная певица Gilava выпустили совместную песню «Папа». Эта работа музыкантов – манифест любви к отцам, которых уже нет рядом.

Для вокалиста группы «Френдли Файа» Алексея песня стала воплощением диалога, который никогда уже не состоится: «В тексте я представляю, как делюсь с отцом переживаниями, тем, что бы я ему сказал сейчас. Периодически он снится мне, во сне он появляется как ни в чем не бывало. Оказывается, что он жил где-то в другом месте, но на вопрос «останешься ли ты со мной дальше?» он всегда отвечает, что куда-то торопится, и снова исчезает».

Певица Gilava также поделилась настоящей историей из своей жизни: «Для меня работа над этой песней, наверное, одна из самых важных, потому что очень много слов не было сказано человеку, которого давно нет, — папе. И всё, что я хотела бы ему сказать, есть в этой песне, которая действительно попадает в самое сердце».

В поддержку детей, воспитывающихся без родителей, на обложку сингла музыканты поместили рисунок мальчика из детского интерната.

7 апреля в 19:00 состоится открытая презентация песни «Папа» в московском баре Bad Crown Bar по адресу ул. Забелина, 1.

Песня попала в ключевой плейлист Apple Music «Главные новинки». Трек уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.