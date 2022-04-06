Френдли Файа и Gilava посвятили песню своим отцам

Поп-рок группа «Френдли Файа» и альтернативная певица Gilava выпустили совместную песню «Папа». Эта работа музыкантов – манифест любви к отцам, которых уже нет рядом.
Для вокалиста группы «Френдли Файа» Алексея песня стала воплощением диалога, который никогда уже не состоится: «В тексте я представляю, как делюсь с отцом переживаниями, тем, что бы я ему сказал сейчас. Периодически он снится мне, во сне он появляется как ни в чем не бывало. Оказывается, что он жил где-то в другом месте, но на вопрос «останешься ли ты со мной дальше?» он всегда отвечает, что куда-то торопится, и снова исчезает».
Певица Gilava также поделилась настоящей историей из своей жизни: «Для меня работа над этой песней, наверное, одна из самых важных, потому что очень много слов не было сказано человеку, которого давно нет, — папе. И всё, что я хотела бы ему сказать, есть в этой песне, которая действительно попадает в самое сердце».
В поддержку детей, воспитывающихся без родителей, на обложку сингла музыканты поместили рисунок мальчика из детского интерната.
7 апреля в 19:00 состоится открытая презентация песни «Папа» в московском баре Bad Crown Bar по адресу ул. Забелина, 1.
Песня попала в ключевой плейлист Apple Music «Главные новинки». Трек уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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