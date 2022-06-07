Этнофутуристический проект Юрия Дырина TONOLL будет представлен в «Эрьзя-центре»

Этнографическая выставка TONOLL мордовского художника Юрия Дырина пройдет в «Эрьзя-центре» с 9 по 19 июня 2022 года.

«TONOLL — проект заслуженного художника Республики Мордовия Юрия Дырина. Юрий Дырин — не просто художник по призванию, он уникален умением выразить визуально самобытность этноса своей родины, особенности финно-угорского эпоса в символах, образах, цвете, нарративе художественных «рассказов» на холстах и графике, которые он ведет от первого лица. Ему не нужен «переводчик». Он сам транслирует язык его народа, потому и любим на родине Степана Эрьзи, он сам — эрзя. TONOLL в переводе финно-угорского языка — это угли, ещё не совсем потухшие, но подернутые пеплом, и если подуть на них, то они разгорятся до состояния пламени. Возникает метафорический образ, который не только поэтичен, но и историчен, так как возвращает в эпоху архаики, к истокам. Многие произведения Ю. Дырина вызваны аллюзией «потерянного Рая», сотворения мира, когда еще нет разделения на флору и фауну, всё едино в целостности единосущного. Язык един и всем понятен — и цветам, и птицам, и облакам на небе. В этом, наверное, смысл и идея первообраза, а также свободы самовыражения, того состояния, к которому стремится каждый художник.

Мощный колористический темперамент соединен у Юрия с эзотерическими мотивами, с таинством символов и знаков. Художник бродит за тайной как лунатик за луной, его прельщает зыбкость образа, мир его странных зооморфных существ отсылает к языческим ритуалам, миру духов, шаманизму, к архаике – это характерные черты стиля этнофутуризм, истоки которого в «зверином стиле». Через частное художник познает всеобщее, изучая древние слои культуры предков, в которые он привносит художественную догадку о некоем первозданном мифе, который кроется в глубинах бессознательного. Он увлечен текстами древней Индии, ведами и упанишадами, которые смело интерпретируют современные писатели и эзотерики. Всё это далеко от этноса Мордовии, но, как писал Карл Ясперс в «Теории осевого времени», ось времени соединяет многие этносы, их древнюю культуру, явленную нам в ритуалах, религиях древности, знаками и символами в народном творчестве, декоративно-прикладном искусстве. Сложная полифония цветовых интонаций, загадочность переходов от сказочных сюжетов до метафор древнейших культов, обращение к теме мирового древа, как первохраму святого духа – всё это есть в названии проекта TONOLL. Стилистика творчества Юрия Дырина была сформирована идеями и направлениями в искусстве ХХ века, от экспрессионизма, неопримитивизма до декоративности модерна. Знаки, которые изображает художник, несут культовую сакральную символическую нагрузку и становятся живописно-пластическим компонентом в композициях, они создают текст культуры, тайнопись, которую хочется постичь и разгадать.»

Юрий Дырин — член Союза художников России, заслуженный художник Республики Мордовия, живописец, педагог, яркий представитель этнофутуристического направления в искусстве России, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова».

С 1992 года участник республиканских, региональных, всероссийских, зарубежных, международных выставок, салонов, фестивалей. Персональные выставки Юрия Дырина состоялись в Саранске, Сарове, Нижнем-Новгороде, Ярославле, Сестрорецке, Праге, Москве, Таллине, Тарту, Хельсинки, Магдебурге, г. Кори, Чистерне (Италия), Ставерне (Норвегия), Париже (Франция). Произведения художника хранятся в ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи», Музее г. Сарова, частных коллекциях в России, Финляндии, Норвегии, Германии, США, Великобритании.

17 июня в 18:00 в «Эрьзя-центре» пройдет встреча с Юрием Дыриным, на которой художник расскажет о своем искусстве и творческом пути, а также ответит на вопросы гостей.

Вход на выставку и встречу 17 июня осуществляется по билетам в «Эрьзя-центр».

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