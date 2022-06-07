На ВДНХ пройдет ювелирная выставка

С 9 по 12 июня ВДНХ приглашает на выставку «Ювелирный вернисаж». В течение четырех дней в павильоне №55 жители и гости столицы смогут выбрать дизайнерские украшения и бижутерию из новых коллекций.

Выставка «Ювелирный вернисаж» проходит на ВДНХ несколько раз в год. В июне она откроется накануне длинных выходных ко Дню России. Время работы: 9, 10, 11 июня с 11:00 до 19:00 и 12 июня с 11:00 до 17:00. Вход бесплатный.

Коллекции летнего сезона презентуют крупные бренды, дизайн-студии, частные творческие мастерские и художники-ювелиры, которые привезут на выставку украшения со всей России — от изделий с янтарем из Калининграда до бриллиантов из Якутии.

В экспозиции представят авторские работы и бижутерию, большой выбор драгоценных, полудрагоценных камней и изделий из них, жемчуг и минералы, столовое серебро, предметы интерьера, стильные аксессуары и сувениры на любой вкус.

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