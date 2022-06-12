В колонном зале Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых состоится концерт «Блистательный Сальери»

В концерте прозвучат вокальные произведения, которые никогда не исполнялись в России. Зрители и ценители с утонченным вкусом получат редкую возможность – познакомиться с творчеством известного итальянского композитора Антонио Сальери, личность которого овеяна загадочной историей смерти великого Моцарта.

Проведение концерта, во время которого зрители услышат максимально аутентичное исполнение произведений Антонио Сальери, стало возможным благодаря участию в нём Рустама Яваева. Услышать певца с подобными данными – большая редкость и удача.

Антонио Сальери – итальянский и австрийский композитор, дирижёр и педагог. Ученик и последователь К.В. Глюка, автор более чем 40 опер, многочисленных инструментальных и вокально-инструментальных сочинений, Сальери был одним из самых известных и признанных композиторов своего времени и не менее прославленным педагогом. Среди его учеников – Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Ференц Лист и Франц Моцарт. В Вене на протяжении 36 лет (1788-1824) Сальери занимал пост придворного капельмейстера – один из самых важных музыкальных постов в Европе. Проклятием для наследия Антонио Сальери стал миф о его причастности к смерти Моцарта, распространившийся из-за анонимной газетной публикации. Несмотря на убедительные доказательства обратного, этот миф благодаря «Маленькой трагедии» А. С. Пушкина, а в конце XX века – фильму Милоша Формана «Амадеус», оказался удивительно живучим. В 1997 году был организован судебный процесс с участием музыковедов и экспертов-медиков, который официально признал Сальери невиновным «за отсутствием состава преступления».

Рустам Яваев (контратенор) – выпускник Московского государственного педагогического университета (класс оперного и камерного исполнительства) и аспирантуры Государственной классической Академии им. Маймонида (класс сольного пения). Прошел курс стажировки в Центре оперного пения Г.П. Вишневской. Лауреат международных конкурсов. Сотрудничал с Коллегией старинной музыки при Московской консерватории, где с его участием были осуществлены исполнения опер и ораторий К. Монтеверди, И.А. Хассе, И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Скарлатти, К.В. Глюка, Дж. Перголези, Ф. Кавалли, Я. Пери, Д. Бортнянского. Неоднократно участвовал в фестивале «Московская осень», исполняя музыку современных отечественных и зарубежных композиторов. Приглашен в Большой театр России в качестве солиста для исполнения кантаты Stabat mater А. Вивальди в балетном спектакле «Отражение».

Концерт возможно посетить по Пушкинской карте.

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