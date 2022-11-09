ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медиа и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске двух новых телеканалов собственного производства — FamilyJam и DetectiveJam. Оба телеканала доступны в формате HD. Телеканалы будут доступны к просмотру пользователям всех сервисов МТС — онлайн-кинотеатра KION, домашнего и спутникового ТВ от МТС.

Новые телеканалы входят в собственную линейку телеканалов Jam от МТС, запущенную в декабре 2020 года. Их запуск расширит линейку до пяти собственных телеканалов. Помимо новых двух каналов, ранее МТС уже запустил телеканалы KinoJam 1, KinoJam 2 и KION ХИТ.

Новый телеканал FamilyJam ориентирован на семейный просмотр, в программу передач входит контент для разных возрастов: развивающие мультфильмы для самых маленьких зрителей, анимационные сериалы/мультсериалы для детей и подростков, а также полнометражные анимационные и художественные фильмы для всей семьи. Цель FamilyJam – объединить всех членов семьи, подарить повод для общения и создать увлекательную среду для детей и их родителей. Телеканал будет доступен на кнопке на кнопке 29.

DetectiveJam – посвящен расследованиям громких убийств, реконструкциям преступлений, биографиям известных маньяков, раскрытию запутанных уголовных дел, а также популярных детективных историй. Каждый зритель телеканала сможет почувствовать себя детективом! В программу телеканала будут включены отечественные и зарубежные сериалы детективной тематики, документальные передачи, посвященные работе сыщиков и разоблачениям преступников. Телеканал будет доступен на 27 кнопке.

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