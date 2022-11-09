Продюсер телеканала «Продвижение» Сергей Деменский: «Суть и сила Тарской культурной аномалии заключается в свободной от шаблонного давления реальности»

На канале «Продвижение» состоялась премьера фильма «Тарская культурная аномалия» (режиссер А. Горячкин). Ленту снимали в течение полугода в Таре, героями фильма стали родившиеся там художники, музыканты, актёры. Они рассуждают о том, почему в провинциальном городке появляется так много талантов, усиливающих современную культуру Сибири, и почему они не уезжают, имея для этого все возможности. Продюсер телеканала «Продвижение» Сергей Деменский в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь» рассказал о концепте фильма, а также о своём видении Тарской культурной аномалии.

«Термин «культурная аномалия» был введён в научный оборот примерно пять лет назад, и можно сказать, что сегодня он стал общеупотребимым, причём не только в рамках культурологического, философского и общественного дискурсов. Суть этого явления, на которое обратили внимание учёные, − это концентрация творчески одаренных людей на небольших, как правило, периферийных территориях. В качестве примеров можно сходу привести Переславль-Залесский (Ярославская область), Плёс (Ивановская область), Тотьма (небольшой городок в Вологодской области). Культурную аномалию можно найти в Кургане, Нижнем Тагиле. В Омской области — это, безусловно, Тара. Причём, интерес представляет то, что этот старейший в регионе город не затягивает в себя кого-то извне, а в хорошем смысле не отпускает своих. Коренные жители этого города, которые там родились, выросли, живут − именно они занимаются творчеством и из этой − родной для них географической точки, они вносят свой вклад в современную российскую и (без преувеличения) мировую культуру. Мы своим фильмом пытались описать их будничную жизнь, зафиксировать настроение в текущем моменте», – рассказал Сергей Деменский.

«Возможно, дело в том, что культура мегаполиса обязывает тебя к погоне за «актуальностью» и особому академизму, что на самом деле жёстко ограничивает рамки творчества. Суть и сила Тарской культурной аномалии заключается в свободной от шаблонного давления реальности, которая в ближайшем будущем, на мой взгляд, и будет определять основные художественные тренды в мире. Для меня всё началось со знакомства с работами Дениса Русакова, с его невероятным чувством зелёного цвета. Кстати, после его персональных выставок в Москве и Санкт-Петербурге критики пытались втиснуть его творчество в рамки определённых устоявшихся культурных схем, например, в жанр «магического реализма». Но дело в том, что творчество ребят из «Сугроба» живёт вне этих концептуальных определений. Они, безусловно, узнаваемы, и влияют друг на друга, но это что-то, что сегодня не укладывается в академические рамки и расширяет горизонты восприятия. Может, потому, что как говорит один из героев нашего фильма, «Тара − это место, где можно заглянуть за горизонт»», − отметил продюсер телеканала «Продвижение» в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь».

Телепремьера фильма «Тарская культурная аномалия» состоялась 31 октября, а с понедельника лента доступна на Youtube.

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