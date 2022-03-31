«ФАН или ПРОФАН»: Стартовало голосование за победителя эксклюзивной номинации Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV

До 11-й Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV остается меньше двух месяцев. Сегодня стартует голосование в эксклюзивной, грандиозной и самой непредсказуемой номинации «ФАН или ПРОФАН». Голосуйте за любимого исполнителя!

2022 год для Премии – особенный. Как никогда важно поддержать поклонников отечественной популярной музыки и, конечно же, выделить достижения российских артистов.

Первый этап интригующей борьбы за самовар в народной номинации «ФАН или ПРОФАН», стартует 30 марта. В официальной группе телеканала RU.TV в социальной сети ВКонтакте поклонники смогут написать имена артистов, которых они считают самыми любимыми и достойными для участия в этой номинации.

Голосование за победителя стартует за месяц до Премии – 28 апреля. В прямом эфире телеканала RU.TV подведутся итоги первого этапа. Только 10 самых популярных русских артистов смогут претендовать на заветный самовар. Их имена появятся в официальной группе телеканала RU.TV ВКонтакте, а дальше все зависит от вас: голосуйте за любимого исполнителя, и, возможно, именно он станет победителем самой народной номинации «ФАН или ПРОФАН» и выйдет на сцену «Крокус Сити Холла» 28 мая.

Каждый год голосование зрителей в номинации «ФАН или ПРОФАН» проявляет истинные предпочтения поклонников российской музыкальной сцены.

Имя артиста, который получит заветную статуэтку, станет известно 28 мая – на 11-й Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

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