Фильмы-участники фестиваля Short Shot Fest покажут в арт-центре «Эфир»

2 апреля 2022 года, в арт-центре «Эфир» состоится «Весенний показ» фильмов-участников фестиваля короткометражных фильмов Short Shot Fest.

Для «Весеннего показа» 2022 года организаторы фестиваля короткометражных фильмов Short Shot Fest отобрали работы, которые дарят надежду.

За последний месяц на конкурс было прислано более 2000 работ! Это абсолютный рекорд нашего кинофестиваля. Обычно в месяц на Short Shot Fest приходит 150-200 кинофильмов со всего мира.

Программа показа была составлена таким образом, чтобы познакомить наших зрителей с абсолютно различными кинематографическими школами и взглядами на окружающий нас мир.

В программе показа работы разных жанров: от комедий до анимационных фильмов и музыкальных видео. 2 апреля будут показаны фильмы, снятые режиссерами из России, Украины, Франции, Филиппин, Узбекистана, Испании, Румынии.

Российские режиссеры будут лично презентовать свои работы публике, а их зарубежные коллеги выйдут на связь с нашими зрителями по Zoom.

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