Герман Сегал снялся в самом ожидаемом британском сериале этого лета The Undeclared War

Артист агентства талантов StarTalent, 27-летний Герман Сегал, снялся в самом ожидаемом британском сериале этого лета – проекте под названием The Undeclared War («Необъявленная война») от режиссера-обладателя «Золотого Глобуса» и 7 премий BAFTA Питера Козмински. Детали пока держатся в строгом секрете, но уже известно, что в касте есть такие звезды, как Саймон Пегг, оскароносный Марк Райлэнс и Тинатин Далакишвили, а сюжет сериала разворачивается в ближайшем будущем.

Премьера состоится совсем скоро — первые серии выйдут 30 июня на британском канале Channel 4.

6-серийный проект рассказывает о группе лучших аналитиков английской спецслужбы GCHQ, которые тайно работают над предотвращением массовой кибератаки, угрожающей повергнуть Великобританию в хаос.

Сериал стал невероятно ожидаемым: The Telegraph включили The Undeclared War в список «10 лучших телевизионных проектов 2022 года», The Guardian рассказали о проекте в подборке 25 самых важных к просмотру премьер, а The Times включили сериал в список 8 лучших политических проектов года.

Герман Сегал окончил Школу-Студию МХАТ (курс Золотовицкого и Земцова). Первые роли были в короткометражках, дебют в полнометражном кино состоялся в картине «Красный призрак» режиссера Андрея Богатырёва. Затем актер снимался в таких сериалах, как «Водоворот», «Молодые и сильные выживут», а также другом полном метре Богатырёва под названием «Вираж».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru