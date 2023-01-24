FEDINI Gallery презентует выставочный проект Ирины Ива «Мифология трейдинга»

26 января в FEDINI Gallery состоится презентация проекта
Арт-проект о желаниях и способах достижения баланса в отношениях со сферой денег… Обычно, говоря о трейдинге, люди подразумевают торговлю ценными бумагами на фондовом рынке: акциями, облигациями, фьючерсами, опционами, валютой. Выставка Ирины Ива посвящена мифологии трейдинга, фондового рынка, биржи, о терминах и особом сленге трейдинга и рассказывает о восприятии реальности и мышления людей этого комьюнити…
В рамках презентации проекта состоится показ перформанса «Черный лебедь» Ксении Бабковской (Театр чувств), длительность 8-10 мин.
«Фондовый рынок — своя религия. Очевидно, что и то, и другое держится на нашей вере. Стоит нам усомниться — и рынок рухнет так же, как церковь… Наши сомнения — это именно то, что дает бирже возможность существовать. Ежедневно миллионы человек сомневаются, надеются, верят и анализируют, тем самым создавая курс…»
Давид Лагеркранц, шведский журналист и писатель.
Ирина Ива родилась, живет и работает в Москве. Образование – Школа Современного Искусства «Свободные мастерские» при Музее Современного Искусства МОММА, МГАХИ им. В.И. Сурикова, МГУП-Печати. Член РСХ, МСХ, ТСХР, МАВД РАХ.
Где? Москва, «R&D Ренова», ИЦ Сколково, ул. Сикорского 11 (FEDINI Gallery).
Когда? с 18:00.
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* Трейдинг – торговля, купля-продажа финансовых активов.
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