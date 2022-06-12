Фехтование на рапирах, гимнастика времен СССР и настоящая дуэль на площадках фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России»

Многие москвичи уже побывали на фестивальных площадках, понаблюдали за работой кузнецов и стеклодувов, научились вязать морские узлы и набивать рисунок на ткани, познакомились с русским свадебными традициями и армейским распорядком времен Первой обороны Севастополя. В первые по-настоящему летние выходные можно отправиться на рыцарские турниры, изучить средневековые танцы, заняться спортом и узнать о правилах поведения на Петровских ассамблеях.

Перед прогулкой на Пушкинскую площадь стоит ознакомиться с указом Императора Петра Великого от 25 ноября 1718 года «О достоинстве гостевом, на ассамблеях быть имеющем», где были прописаны правила этикета. Отправляясь на театрализованное представление, следует быть «бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетиною мерзкой урон не нанести», а яства употреблять умеренно, «дабы брюхом отяжелевшим препятствия танцам не учинять».

Идею проведения ассамблей – дворянских балов, Петр I позаимствовал из форм проведения досуга, виденных им в Европе. Ассамблеи проводились во все времена года, а летом – на открытом воздухе. В программу ассамблей входили еда, напитки, танцы, игры и беседы. Самую первую московскую ассамблею, провели у князя Ромодановского, а вторую – у фаворита императора, графа Меншикова. 11, 12 и 13 июня костюмированные ассамблеи будут проходить на Пушкинской площади. Посетители узнают, что именно благодаря петровским ассамблеям в России появились светские танцы, а также смогут научиться англезу, контрдансу, полонезам и менуэтам.

Царь Петр славился не только своей страстью к преобразованию русской жизни, но и недюжинной физической силой. По воспоминаниям современников, он легко скручивал пальцами монеты и сворачивал в «бараний рог» чугунные сковородки. В 1698 году, возвращаясь из Великого посольства, неподалеку от Риги царь купил приглянувшуюся ему лошадь, которую назвал Лизетта, и решил собственноручно ее перековать. Прочность подков он лично проверял руками: получится скрутить – плохая подкова, не поддается – можно подковывать лошадь. Современных атлетов посетители фестиваля «Времена и Эпохи. Победы России» смогут встретить на Петровском бульваре в 13:00 и 18:00 в выходные дни. На площадке, посвященной истории спорта, можно встретить тяжелоатлетов и мастеров гиревого спорта, а легкоатлеты продемонстрируют гимнастические упражнения времен СССР. Там же пройдут показательные игры в хоккей на траве и соревнования по перетягиванию палки – забавы, которая и в наши дни популярна у многих народов и требует ловкости и силы. Кроме того, гости станут свидетелями фехтования на рапирах эпохи Ренессанса и двуручных мечах.

Ждут поклонников спорта и в Лианозовском парке. Им расскажут о том, чем отличались друг от друга нормативы золотого, серебряного и бронзового комплексов ГТО. Здесь же гости могут приняться участие в мастер-классах по гиревому спорту и освоить простые элементы на гимнастических снарядах (12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30), а также посмотреть силовое шоу атлетов Федерации гиревого спорта и показательные выступления Мастеров спортивной гимнастики (13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00).

В сквере рядом со станцией метро «Некрасовка» воссоздана атмосфера древнегреческого Пантикапея, основанного в конце VII века до н. э. на полуострове Крым. Площадка знакомит с образом жизни, традициями и культурой греков и скифов, которые жили в Пантикапее (современной Керчи). В фотозоне, посвященной скифскому стану, можно узнать, чем пользовался этот кочевой народ для приготовления пищи, а в греческой локации познакомиться с традициями совместного пира. Советуем побывать и на уникальной оружейной выставке, где представлена коллекция уникальных копий доспехов, шлемов и оружия, и узнать, что такое акинак, ксифос, махайра, для чего нужен гоплон и как пользовались горитом. Юных гостей привлечет возможность сразиться на мягких мечах и почувствовать себя героями сказок и былин, а аниматоры не только познакомят с правилами боя, но и расскажут интересные факты из истории древнего Крыма.

Ровно полдень в воскресенье на Цветном бульваре начнется турнир «Дуэли и дуэлянты», в котором примут участие бойцы исторического средневекового боя. В турнире представлены три номинации. Кубок Донжон — профессиональные бои, в которых средневековый бой соединяется с элементами единоборств: дуэли один на один в легком, среднем, тяжелом и супертяжелом весе. Следующая номинация – Донжон Неофит, где попробуют свои силы новички, которые, по словам организаторов, уже давно хотели принять участие в Кубке, но боялись суровых правил. В третьей номинации запланированы командные бои два на два, в которых сойдутся реконструкторы их Нижнего Новгорода, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

Дуэль как вооруженный поединок по правилам с целью ответить на оскорбление чести и достоинства берет свое начало в Средних веках – именно на рыцарских турнирах дуэлянты сходились лицом к лицу для выяснения отношений. На улице Перерве гостей ждет рассказ об эпохе Средневековья – здесь можно и послушать средневековую музыку, и научиться танцам той поры, а также понаблюдать за турниром фехтовальщиков. Реконструкторы познакомят гостей с техникой фехтования и продемонстрируют приемы, с помощью которых одерживались победы в рыцарских турнирах.

Площадка на Коптевском бульваре также ждет поклонников фехтования. В выходные дни здесь можно ознакомиться с репликами средневекового оружия, понаблюдать за дуэльным фехтованием и присоединиться к занятиям, на которых всех желающих познакомят с техникой владения копьем. Для тех, кому больше по душе мирные развлечения, предусмотрены мастер-классы по изготовлению кошельков и созданию витражей.

Знакомство с эстетикой и культурой Средневековья продолжится на Городецкой улице в районе Новокосино. Посетителям расскажут, из чего изготавливались щиты, что означала нанесенная на них символика, а также проведут мастер-класс по их росписи. Здесь же можно узнать, какие игры были популярны в эпоху Средневековья, поиграть в игру скандинавских мореходов «Дальдоза» (гонки «боевых» кораблей, напоминающие нарды) и древнейшую настольную игру алькерк, которую считают прообразом русских шашек.

На фестивальной площадке в районе Куркино (пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской) откроются тайны истории, культуры и традиции народов Дальнего Востока. Особое внимание на этой площадке отведено гимнастике и боевым искусствам – цигун, ушу и кунг-фу. Участники мастер-классов познакомятся с алхимическими комплексами цигун и парной работе в ушу, освоят основы баланса и равновесия в кунг-фу и энергию сжатия и расширения в цигун. Эти и другие занятия начинаются на площадках каждый час: 11, 12 и 13 июня с 11:00 до 17:00, а в 18:00 начинающиеся открытое тренировочное занятия по ушу.

Разнообразие культурных традиций, представленных на фестивале «Времена и Эпохи. Победы России» будет неполным без обращения к наследию времен князя Владимира Красно Солнышко. Крещеная им Русь, свято хранившая веру отцов – это уникальная страна, которая по своим географическим границам соприкасается со всеми ведущими религиозными конфессиями, а значит и культурными пространствами. При этом, впитывая в себя достижения и традиции разных народов, Россия всегда сохраняла свой неповторимый исконный колорит, который представлен на улице Теплый Стан. Площадка перенесет посетителей на рубеж X-XI вв., они узнают, что такое кафтан с «разговорами» и как он связан с шинелью красноармейцев. На площадке открыты разнообразные творческие мастер-классы: можно попробовать вязать иглой, освоить одну из самых богатых в плане узоров технику ткачества на бердо, узнать, как просто плести на вилочке, а еще поработать на ткацком станке и на станке для плетения веревок. Здесь же покажут, как сделать настоящий древнерусский щит, прикрепить по его краям ранты и отковать умбон (металлическая накладка в середине щита, которая защищает кисть воина от ударов, пробивающих щит). В кожевенной мастерской посетили узнают о том, как изготовить обувь, чехлы для ножей и мячи. В завершении прогулки нужно обязательно зайти в фотозону с доспехами, щитами и шлемами, чтобы сделать незабываемые фотографии на память.

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