В онлайн-кинотеатрах вышел новый документальный фильм «Движение. Русский сёрфинг»

В российских онлайн-кинотеатрах вышел новый документальный фильм о русском сёрфинге «Движение. Русский сёрфинг». Мало кто в России знает, что в мире уже закрепился термин «Russian surfing». Исправить эту несправедливость и рассказать о школе русского сёрфинга и призван наш фильм.

В 2020 году серфинг стал олимпийским видом спорта. Для России это стало событием, в последние годы серфинг стал невероятно популярным у молодёжи. Открытые границы, возможность массового туризма в самые отдаленные места планеты, популяризация спорта и активного образа жизни, а ещё резкий рост социальных сетей, в которых кумиры российской молодежи показывают, как они ловят волну и кайф от этого, а также известность российских серфёров, которая вышла далеко за пределы узкого круга заинтересованных, — все эти факторы сделали сёрфинг необычайно притягательным видом спорта, который многие хотят хотя бы попробовать. Сёрфинг стал модным!

Фильм «Движение. Русский серфинг» рассказывает о самых ярких представителях российского серфинга. Это люди, которые не просто нашли интересное хобби, они шли к своей мечте. Ведь серфинг — это не просто спорт или активный досуг, это образ жизни. Русские серферы очень много делают для формирования правильного имиджа России в мире. Эти ребята безумно любят Россию, смогли без всякой помощи и поддержки сформировать в мире понятие русского серфера, в котором уже сейчас видят достойного конкурента. Главный герой фильма Дмитрий Илясов много говорит про необходимость открытия детских серф-школ в России, в этом случае подготовка наших спортсменов выйдет на международный уровень и позволит вырастить будущих олимпийских чемпионов в этом виде спорта.

В июне 2022 года на Камчатке открылась Первая Государственная детская спортивная школа по серфингу.

В фильме подробно рассказывается про русские споты в Санкт-Петербурге, на Камчатке, в Лебедяне. Помимо всего прочего, это красивейшие места России, где вместе с развитием сёрфинга может развиваться и мировой туризм. Серфинг в последнее время стал очень популярен, интерес к нему не только не ослабевает, а растет с каждым днем, но только единицы людей могут представить себе, что можно кататься в России. Популяризация серфинга в России позволит еще активнее развивать внутренний и международный туризм. Тысячи иностранцев мечтают побывать на Камчатке и во Владивостоке, показать привлекательную Россию будущего — ещё одна задача фильма «Движение. Русский сёрфинг».

Создатель фильма, продюсер и режиссёр Юлия Иванова. В 2012 году дебютировала с короткометражным фильмом «23:45» о щедрости и доброте русской души.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.