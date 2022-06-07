Аудиосказки «Спорт Тоша» стартуют на «Детском радио»

3 июня в эфире «Детского радио» стартует цикл аудиосказок по мотивам анимационного сериала «Спорт Тоша» компании «ЯРКО». Запланировано 13 выпусков «Спорт Тоша. Яркие сказки», которые будут выходить каждую пятницу до 31 августа.

Мультсериал «Спорт Тоша» — это забавная энциклопедия спорта для детей от 3 до 5 лет. Главные герои – Львенок Лёва и его друг Дракоша Тоша – мечтают стать спортсменами, но пока не знают, какой вид спорта выбрать, а потому пробуют свои силы во всем. Им предстоит попрыгать на облаках, побегать наперегонки с ветром, походить по потолку и, конечно, познакомиться с основами спортивной подготовки. В этом им поможет волшебное существо – Тойройчик.

«После успешной премьеры «Спорт Тоши» в январе на телеканале «Матч ТВ» мы решили выпустить аудиосказки. Это удобный формат, который можно слушать, собираясь в детский сад, за завтраком, в дороге или перед сном. Дети познакомятся с разными видами спорта, а видя, как храбро главные герои справляются с разными обстоятельствами, станут увереннее в себе. Новая сказка о захватывающих приключениях Тоши и Левы будет выходить каждую неделю», – прокомментировала Альбина Мухаметзянова, генеральный директор компании «ЯРКО».

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