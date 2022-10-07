ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В IV МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА АРТМОССФЕРА 2023

Винзавод объявляет об открытии приема заявок от российских художников на участие в основном проекте IV биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА, которая пройдет на территории ЦСИ Винзавод и арт-квартала вдоль Яузской набережной с 15 мая по 31 июля 2023 года. Темой биеннале АРТМОССФЕРА 2023 станет «Община: Партнерство – Коллективность – Утопия».

Согласно теме, выбранной куратором IV биеннале Андреем Паршиковым, именно общность, коллективность и партнерство стали важными элементами адаптации к новым условиям, благодаря которым художники-участники биеннале попытаются осмыслить и заново обустроить окружающую действительность. Основная программа будет состоять из коллективной выставки в городском пространстве, в которой примут участие 45 художников из разных стран. Все объекты будут созданы специально для биеннале и разместятся на территории вокруг культурных центров Винзавод и Artplay.

Задачей основного проекта биеннале станет создание площадки для высказываний, на которой объединятся индивидуальные авторы и творческие группы, и диалога между различными художественными практиками в публичном пространстве.

Благодаря синергии единомышленников, вокруг Винзавода развернется череда событий, которая должна будет привести к общей заботе о пространстве и его обживанию, совместным работам или работам о том, как существовать вместе.

Для того, чтобы подать заявку нужно заполнить форму на сайте биеннале http://artmossphere.ru .

Прием заявок продлится до 23 ноября включительно, все заявки будут рассмотрены куратором и экспертным советом.

АРТМОССФЕРА – первая и единственная в мире биеннале, которая знакомит широкую публику с самыми яркими и актуальными представителями уличного искусства. Международный проект проходит с 2014 года в формате коллективной выставки художников с опытом в уличном искусстве. Биеннале создает платформу для поддержки и развития местного художественного сообщества, преображает общественные пространства российских городов и продолжает просветительскую деятельность в области уличного искусства.

Организатором биеннале АРТМОССФЕРА с 2021 года является благотворительный фонд поддержки и развития современного искусства ВИНЗАВОД в рамках своего стратегического направления Urban+Art.

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