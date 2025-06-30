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Фестиваль «Джаз над Енисеем» в третий раз прошёл в Красноярском крае

editor
By editor
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московский джазовый оркестр
Фото © пресс-служба Красноярской краевой филармонии

В Красноярском крае в третий раз прошёл фестиваль «Джаз над Енисеем» под художественным руководством Игоря Бутмана. За три дня специальные джазовые программы представили Московский джазовый оркестр, Красноярский академический симфонический оркестр, Лариса Долина, Фантине, Варвара Убель, Терем-квартет, Квартет Хуана Орлендиса и другие.

«Мы далеко не первый раз в Красноярске и каждый раз стараемся познакомить зрителя с новыми артистами и программами. В этом году привезли премьеру музыкального спектакля «Петя и Волк» в джазовой интерпретации с актером театра и кино Сергеем Степанченко.

Благодаря импровизации, которая является главные краеугольным камнем нашего вида искусства, каждый фестиваль уникален. Даже самая заезженная композиция может прозвучать абсолютно по-другому в зависимости от публики, настроения, ситуации, даже от атмосферного давления. Все, что нас заставляет улыбаться, продлевает нам жизнь. Джаз — один из тех видов искусства, который дает нам положительные эмоции, соответственно, продлевает жизнь», — отметил народный артист России Игорь Бутман.

Традиционно обширной была география фестиваля — концерты прошли в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Лесосибирске и Енисейске.

События фестиваля также состоялись на открытых площадках. Так, ансамбль Jazz Do Eat представил зрителям свой уникальный стиль и яркие импровизации на территории школы №156. Зажигательные кубинские мотивы в джазовой обработке исполнили музыканты Квартета Хуана Орлендиса в фанпарке «Бобровый лог». В Парке культуры и отдыха Железногорска с бесплатным концертом выступил Терем-квартет из Санкт-Петербурга. Труппа Свободного балета Валерия Терёшкина представила программу «Джазовое путешествие» в п. Стрелка (Лесосибирск).

Помимо музыкальной программы состоялись просветительские события. В конгресс-холле Сибирского федерального университета прошла выставка «Российский джаз в лицах», посвященная знаковым фигурам отечественной джазовой сцены. Лекцию о пути продюсера в джазовой индустрии прочел исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана, продюсер Роман Христюк. А художественный руководитель «Джаза над Енисеем» Игорь Бутман провел творческую встречу в стенах Красноярской филармонии.

Организаторами фестиваля выступили Красноярская филармония, Фонд Игоря Бутмана и компания Igor Butman Music Group при поддержке Правительства Красноярского края.

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