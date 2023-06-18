На ПМЭФ-2023 объявили о запуске культурно-просветительской видеоплатформы Leo Classics

16 июня на полях ПМЭФ-2023 прошла дискуссия «Digital контент в культуре: онлайн трансляции VS новые цифровые продукты». В ней приняли участие заместитель генерального директора Российского фонда культуры Егор Москвин, директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева, руководитель Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, вице-президент по маркетингу VK Инна Походня, директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева, мастер мультимедийного интерактивного искусства Аристарх Чернышев.

Участники обсудили вопросы привлечения аудитории социальных сетей в музеи и другие классические культурные институции, интеграции цифровых технологий в искусство и, что не менее важно, в инклюзивную среду. Такие меры, по мнению спикеров, диктует новая технологичная реальность, к которой нужно быстро адаптироваться.

Заместитель генерального директора РФК, в свою очередь, отметил важность диджитализации тех сфер жизни, которые раньше не успевали за развитием технологий. И речь идет в том числе и об инклюзивной сфере, ведь цифровые технологии помогут сделать культурную институцию более открытой и развитой. Российский фонд культуры придает этому аспекту особое внимание, инициируя проекты с применением ключевых принципов инклюзии, основанных на доступности.

Также он анонсировал запуск 30 июня стриминговой платформы Leo Classics, которая будет реализована при информационной поддержке VK. Leo Classics – уникальный проект в России, который полностью посвящен культуре и искусству.

Библиотека платформы вбирает в себя тщательно отобранный контент, предоставляемый ведущими культурными учреждениями России и мира. Зрителям – как российским, так и зарубежным, связанным общим желанием быть в курсе новых форматов и не упустить главные события мира искусства, – теперь доступны театральные постановки, кино, классическая музыка, балет, современный танец, подкасты и интервью.

Помимо партнерского платформа представит и авторских контент, направленный на популяризацию классической культуры среди молодежи: ежемесячные трансляции концертов, организованных РФК; проект о молодых музыкантах «Молодые таланты»; сериал о необычных профессиях в области культуры и искусства «Без них не начнем»; мастер-классы от экспертов и др.

Официальный сайт: leoclassics.tv .

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