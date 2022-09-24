Выставку «Праздник на Неве» в музее-заповеднике «Зарайский кремль» посетили более 5 тысяч человек

В год 350-летия со дня рождения Петра I, первого императора из династии Романовых, внесшего огромный вклад в развитии Российского государства, в музее-заповеднике «Зарайский кремль» работает выставка «Праздник на Неве». Свое название выставка получила по серии офортов петербуржца, заслуженного художника России Юрия Люкшина.

Он родился в 1949 году в Ленинграде. Окончил художественное училище им. В.А. Серова. Член Союза художников России. Член Международной ассоциации искусствоведов. Участник более 300 выставок в России и за рубежом, из которых 60 – персональные.

Мастер создал оригинальный стиль, вобравший традиции иконописи, народной картинки и лубка. Благодаря любви к истории и родному городу в 70-80-е годы прошлого века и родилась серия офортов «Праздник на Неве».

За время работы выставки – с 6 августа этого года – ее уже посетили более 5 тысяч человек.

Некоторые из представленных произведений посвящены Петру Великому и истории становления Санкт-Петербурга. Художник изображает строительство верфей и пристаней, со стапелей сходят первые корабли русского флота, а образ Петра I, символизирует силу и решимость.

Выставка работает до 29 октября.

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