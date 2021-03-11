В Москве прошла премия в сфере гуманности и социальной ответственности «Синий платочек»

Мероприятие было организовано благотворительным фондом «Русская земля». Вручение Международной премии в сфере милосердия и социальной ответственности «Синий платочек» было приурочено к международному женскому дню.
В рамках проекта наградили номинантов премии «Number One Award Russia 2021» за достижения в сфере бизнеса, IT-технологий, beauty-индустрии, моды и искусства. Номинантом премии стала известная актриса театра и кино, а также учредитель благотворительного центра «Мы все разные» для детей с особенностями развития Эвелина Блёданс, которая рассказала о своей миссии:
«Благотворительность это далеко не всегда про деньги. Творить добро можно и иными путями. Например, наш фонд занимается активной пропагандой тех ценностей, которые, к сожалению, стали забываться в нашем обществе: мы все разные, но все одинаково заслуживаем любви, внимания и уважения. Например, сейчас мы готовим инклюзивный спектакль «Буратино», который покажем к Международному дню человека с синдромом Дауна 21 марта. Среди артистов будут обычные дети и дети с особенностями развития. Для них это возможность заводить друзей и заниматься общим делом без каких-либо ограничений, и я считаю это своей основной задачей».
Среди номинантов также был Чрезвычайный и Полномочный посол Гренады в Российской Федерации, предприниматель и технолог Олег Фирер: он оказывает дипломатическую помощь и защиту гражданам нашей страны. На мероприятии выступили и также были награждены автор и исполнитель хита «Малиновые сны» SAMOEL и известный дизайнер, многодетная мама Фалеева Алина.
Номинантом премии стала общественный деятель, юрист Анна Аникейчик:
«Я принимаю участие во многих благотворительных проектах. Сейчас я участвую в проекте, в рамках которого оказываю бесплатную юридическую помощь, людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации»
Среди номинантов также были отмечены известные артисты, политики и предприниматели, которые на протяжении долгого времени активно участвуют в благотворительности. Местом проведения праздника стал Черёмушкинский рынок.
Игорь Капустин, предприниматель и общественный деятель, также был номинирован в рамках премии и поделился своим мнением о благотворительности:
«Для меня это, в первую очередь, возможность дарить добро. Я работаю и поддерживаю сразу несколько фондов. Одним из больших проектов, которые я курирую в этом году, является Всероссийский конкурс онкологических пациентов «Жизнь продолжается», созданный при поддержке Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». Он направлен на то, чтобы дать пациентам, находящимся на лечении или в ремиссии, возможность реализоваться и отвлечься от болезни».
«В дальнейшем мы планируем расширить охват социально-значимых проектов и общественных деятелей, которые будут представлены к премии. В следующем году увеличится количество регионов и стран, которые примут участие в премии», — поделилась Анна Данилова, депутат г. Москва, президент благотворительного фонда «Русская земля», автор и руководитель международной женской программы «Синий платочек».
Фото — Виталий КАЛЕДАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.