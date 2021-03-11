В Москве прошла премия в сфере гуманности и социальной ответственности «Синий платочек»

Меро­при­я­тие было орга­ни­зо­ва­но бла­го­тво­ри­тель­ным фон­дом «Рус­ская зем­ля». Вру­че­ние Меж­ду­на­род­ной пре­мии в сфе­ре мило­сер­дия и соци­аль­ной ответ­ствен­но­сти «Синий пла­то­чек» было при­уро­че­но к меж­ду­на­род­но­му жен­ско­му дню.

В рам­ках про­ек­та награ­ди­ли номи­нан­тов пре­мии «Number One Award Russia 2021» за дости­же­ния в сфе­ре биз­не­са, IT-тех­но­ло­гий, beauty-инду­стрии, моды и искус­ства. Номи­нан­том пре­мии ста­ла извест­ная актри­са теат­ра и кино, а так­же учре­ди­тель бла­го­тво­ри­тель­но­го цен­тра «Мы все раз­ные» для детей с осо­бен­но­стя­ми раз­ви­тия Эве­ли­на Блё­данс, кото­рая рас­ска­за­ла о сво­ей миссии:

«Бла­го­тво­ри­тель­ность это дале­ко не все­гда про день­ги. Тво­рить доб­ро мож­но и ины­ми путя­ми. Напри­мер, наш фонд зани­ма­ет­ся актив­ной про­па­ган­дой тех цен­но­стей, кото­рые, к сожа­ле­нию, ста­ли забы­вать­ся в нашем обще­стве: мы все раз­ные, но все оди­на­ко­во заслу­жи­ва­ем люб­ви, вни­ма­ния и ува­же­ния. Напри­мер, сей­час мы гото­вим инклю­зив­ный спек­такль «Бура­ти­но», кото­рый пока­жем к Меж­ду­на­род­но­му дню чело­ве­ка с син­дро­мом Дау­на 21 мар­та. Сре­ди арти­стов будут обыч­ные дети и дети с осо­бен­но­стя­ми раз­ви­тия. Для них это воз­мож­ность заво­дить дру­зей и зани­мать­ся общим делом без каких-либо огра­ни­че­ний, и я счи­таю это сво­ей основ­ной задачей».

Сре­ди номи­нан­тов так­же был Чрез­вы­чай­ный и Пол­но­моч­ный посол Гре­на­ды в Рос­сий­ской Феде­ра­ции, пред­при­ни­ма­тель и тех­но­лог Олег Фирер: он ока­зы­ва­ет дипло­ма­ти­че­скую помощь и защи­ту граж­да­нам нашей стра­ны. На меро­при­я­тии высту­пи­ли и так­же были награж­де­ны автор и испол­ни­тель хита «Мали­но­вые сны» SAMOEL и извест­ный дизай­нер, мно­го­дет­ная мама Фале­е­ва Алина.

Номи­нан­том пре­мии ста­ла обще­ствен­ный дея­тель, юрист Анна Аникейчик:

«Я при­ни­маю уча­стие во мно­гих бла­го­тво­ри­тель­ных про­ек­тах. Сей­час я участ­вую в про­ек­те, в рам­ках кото­ро­го ока­зы­ваю бес­плат­ную юри­ди­че­скую помощь, людям, ока­зав­шим­ся в тяже­лой жиз­нен­ной ситуации»

Сре­ди номи­нан­тов так­же были отме­че­ны извест­ные арти­сты, поли­ти­ки и пред­при­ни­ма­те­ли, кото­рые на про­тя­же­нии дол­го­го вре­ме­ни актив­но участ­ву­ют в бла­го­тво­ри­тель­но­сти. Местом про­ве­де­ния празд­ни­ка стал Черё­муш­кин­ский рынок.

Игорь Капу­стин, пред­при­ни­ма­тель и обще­ствен­ный дея­тель, так­же был номи­ни­ро­ван в рам­ках пре­мии и поде­лил­ся сво­им мне­ни­ем о благотворительности:

«Для меня это, в первую оче­редь, воз­мож­ность дарить доб­ро. Я рабо­таю и под­дер­жи­ваю сра­зу несколь­ко фон­дов. Одним из боль­ших про­ек­тов, кото­рые я кури­рую в этом году, явля­ет­ся Все­рос­сий­ский кон­курс онко­ло­ги­че­ских паци­ен­тов «Жизнь про­дол­жа­ет­ся», создан­ный при под­держ­ке Ассо­ци­а­ции онко­ло­ги­че­ских паци­ен­тов «Здрав­ствуй». Он направ­лен на то, что­бы дать паци­ен­там, нахо­дя­щим­ся на лече­нии или в ремис­сии, воз­мож­ность реа­ли­зо­вать­ся и отвлечь­ся от болезни».

«В даль­ней­шем мы пла­ни­ру­ем рас­ши­рить охват соци­аль­но-зна­чи­мых про­ек­тов и обще­ствен­ных дея­те­лей, кото­рые будут пред­став­ле­ны к пре­мии. В сле­ду­ю­щем году уве­ли­чит­ся коли­че­ство реги­о­нов и стран, кото­рые при­мут уча­стие в пре­мии», — поде­ли­лась Анна Дани­ло­ва, депу­тат г. Москва, пре­зи­дент бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да «Рус­ская зем­ля», автор и руко­во­ди­тель меж­ду­на­род­ной жен­ской про­грам­мы «Синий платочек».

Фото — Вита­лий КАЛЕДА

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