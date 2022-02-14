Юлия Райнер, российская певица: «Что может быть романтичнее Парижа»

— В идеале, я предпочла бы провести этот день где-нибудь в Париже или в Риме. Но, если все же вы в Москве, как и я, рекомендую провести свидание в одном из этих ресторанов: Loro, Llondri, Bolshoi и Savva, или как вариант маленький уютный стейк хаус, например Max’s beef for money.

Если есть возможность, в этот день сходите в Театр Олега Табакова на спектакль «Матросская тишина» с Владимиром Машковым в главной роли. На мой взгляд это, без преувеличения, лучший спектакль в Москве!

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