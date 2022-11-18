Выставка работ Маши Руденко «Conference of the birds» открылась в ASKERI GALLERY

16 ноября в московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY состоялось открытие выставки мультидисциплинарной художницы Маши Руденко «Conference of the birds».

Новая серия автопортретов одновременно воспевает красоту женской натуры и напоминает о глубине внутреннего мира женской души. Живописный мир Маши Руденко — пространство, полное отражений и зеркал, в которых можно постичь свое истинное Я. Тело — наше главное отражение, поскольку истинное выражение телесности зиждется на совокупности других ощущений. Именно поэтому, глядя на обнаженную натуру в работах художницы, можно моментально считать его состояние и проассоциировать его с собой.

«Проект Conference of the birds уникален. Он затрагивает важные темы, говорит о необходимости понимать и слышать себя, верить в себя и чувствовать себя как в телесном, так и в духовном плане. Это важно для каждой женщины, именно это делает нас по-настоящему сильными и даёт возможность быть такими, какими нас задумала природа. Сила женского искусства, которое представляет Маша — в его глубине, в тонком мироощущении, которое так важно в наши дни. Именно поэтому работы Маши Руденко пользуются колоссальным спросом. За полтора года нашего сотрудничества мы с Машей прошли огромный путь: участие в двух арт-ярмарках Cosmoscow и фестивале ART LIFE, масштабном музейном проекте в усадьбе Люблино, а также множество параллельных проектов с партнерами, среди которых — прекрасная обложка для благотворительного выпуска журнала «Домашний очаг». Мне нравится, что ASKERI GALLERY и Маша живут одними ценностями и взглядами, разделяют любовь к миру. Впереди ещё множество новых идей и выставок. И я очень рада, что ASKERI GALLERY и Маша Руденко проходят этот путь вместе», – рассказывает основательница ASKERI GALLERY Полина Аскери.

Первыми экспозицию увидели: Певица Жасмин, Эвелина Хромченко, Александр Шенкман, Ангелина Аскери, Ольга Лефферс, Ян Яновский, Ольга Шумейко, Илья Давыдов, Евгений Заболотный, Карина Ошроева, Оксана Пономарева, Антонина Клименко, Света Степановская, Ирина Чайковская и многие другие.

Фото — Антон БЫСТРОВ

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