РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Благотворительная распродажа MIRACLE SALE фонда «Жизнь как чудо» прошла при поддержке Радио Monte Carlo

ДомойLIFESTYLEБлаготворительная распродажа MIRACLE SALE фонда «Жизнь как чудо» прошла при поддержке Радио...

Благотворительная распродажа MIRACLE SALE фонда «Жизнь как чудо» прошла при поддержке Радио Monte Carlo

editor
By editor
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юлиана виннер, александра серова, алена ковалева

Юлиана Виннер, Александра Серова, Алена Ковалева

Радиостанция Monte Carlo, входящая в состав холдинга «Русская Медиагруппа», стала инфопартнером пятой благотворительной распродажи MIRACLE SALE, которая прошла 22 сентября в отеле The Carlton, Moscow. Участники и партнеры мероприятия собрали 10,75 млн рублей: средства помогут детям с тяжелыми заболеваниями печени – подопечным благотворительного фонда «Жизнь как чудо». За один день MIRACLE SALE посетили более тысячи человек.

К событию присоединились члены попечительского совета фонда «Жизнь как чудо»: Александра Ребенок, Анна Цуканова-Котт, Алина Ковалева, Юлианна Винер, Александра Серова и другие гости. Ведущий распродажи – актер Игорь Скрипко.

«В этом году к благотворительной распродаже присоединились более 80 российских и зарубежных брендов, а также большое количество обычных людей. Они передавали одежду, обувь, аксессуары, косметику, предметы интерьера. В обычной жизни эти вещи просто радовали бы своих владельцев, но благодаря распродаже, ее партнерам и гостям, обновление гардероба приобрело новый и важный смысл – помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени и развитие ранней диагностики. Большое спасибо всем, кто стал партнером MIRACLE SALE!» – делятся члены попечительского совета фонда «Жизнь как чудо» Алина Ковалева и Юлианна Винер.

«Русская Медиагруппа» активно поддерживает важные общественные идеи и направления, и освещение проекта в эфире Радио Monte Carlo и социальных сетях радиостанции помогло привлечь к благотворительной распродаже внимание неравнодушных слушателей радиостанции.

На распродаже были представлены бренды: Ekonika, Mavelty, OLOLOL, Roseville, BERELYS sportswear, KUSTO, Ivolga, AMUR by Marushik, Leru, ANRO couture, CREAM CASHMERE, Kateline, Post Meridiem, Borodin-style, MYC, Ольга Сказкина, Merry Perry, Valber, SVS by Vera Sukhinina, SOL BY IRENA SOPRANO, Zhanna and Anna, КоКо, SHU SHA, Snifferson, Notem, Vera kim candles, Paloma, Tkano и другие. Худи, футболки и аксессуары передал VK store.

Для гостей было подготовлено около тысячи книг от издательств «МИФ», «Альпина», Voice Book и проекта RE:BOOKS. Также книги собрали студенты Московского финансово-юридического университета. К проведению распродажи подключились и студенты Московского авиационного института – более 60 человек вошли в команду волонтеров мероприятия.

Вещи для MIRACLE SALE передали и друзья фонда: Лаура Джугелия, Полина Аскери, Ксения Береснева, Софья Якуба, Наталья Латинович и многие другие.

Для маленьких гостей распродажи была подготовлена развлекательная программа от профессиональных аниматоров компании «Море Шоу». А угощения для детей приготовили друзья фонда из «Пират-Мармелад».

На MIRACLE SALE был впервые представлен благотворительный мерч фонда «Жизнь как чудо» – футболки и худи. Концепцию разработала команда креативного агентства «Супрематика».

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