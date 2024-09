Благотворительная распродажа MIRACLE SALE фонда «Жизнь как чудо» прошла при поддержке Радио Monte Carlo

Юлиана Виннер, Александра Серова, Алена Ковалева

Радиостанция Monte Carlo, входящая в состав холдинга «Русская Медиагруппа», стала инфопартнером пятой благотворительной распродажи MIRACLE SALE, которая прошла 22 сентября в отеле The Carlton, Moscow. Участники и партнеры мероприятия собрали 10,75 млн рублей: средства помогут детям с тяжелыми заболеваниями печени – подопечным благотворительного фонда «Жизнь как чудо». За один день MIRACLE SALE посетили более тысячи человек.

К событию присоединились члены попечительского совета фонда «Жизнь как чудо»: Александра Ребенок, Анна Цуканова-Котт, Алина Ковалева, Юлианна Винер, Александра Серова и другие гости. Ведущий распродажи – актер Игорь Скрипко.

«В этом году к благотворительной распродаже присоединились более 80 российских и зарубежных брендов, а также большое количество обычных людей. Они передавали одежду, обувь, аксессуары, косметику, предметы интерьера. В обычной жизни эти вещи просто радовали бы своих владельцев, но благодаря распродаже, ее партнерам и гостям, обновление гардероба приобрело новый и важный смысл – помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени и развитие ранней диагностики. Большое спасибо всем, кто стал партнером MIRACLE SALE!» – делятся члены попечительского совета фонда «Жизнь как чудо» Алина Ковалева и Юлианна Винер.

«Русская Медиагруппа» активно поддерживает важные общественные идеи и направления, и освещение проекта в эфире Радио Monte Carlo и социальных сетях радиостанции помогло привлечь к благотворительной распродаже внимание неравнодушных слушателей радиостанции.

На распродаже были представлены бренды: Ekonika, Mavelty, OLOLOL, Roseville, BERELYS sportswear, KUSTO, Ivolga, AMUR by Marushik, Leru, ANRO couture, CREAM CASHMERE, Kateline, Post Meridiem, Borodin-style, MYC, Ольга Сказкина, Merry Perry, Valber, SVS by Vera Sukhinina, SOL BY IRENA SOPRANO, Zhanna and Anna, КоКо, SHU SHA, Snifferson, Notem, Vera kim candles, Paloma, Tkano и другие. Худи, футболки и аксессуары передал VK store.

Для гостей было подготовлено около тысячи книг от издательств «МИФ», «Альпина», Voice Book и проекта RE:BOOKS. Также книги собрали студенты Московского финансово-юридического университета. К проведению распродажи подключились и студенты Московского авиационного института – более 60 человек вошли в команду волонтеров мероприятия.

Вещи для MIRACLE SALE передали и друзья фонда: Лаура Джугелия, Полина Аскери, Ксения Береснева, Софья Якуба, Наталья Латинович и многие другие.

Для маленьких гостей распродажи была подготовлена развлекательная программа от профессиональных аниматоров компании «Море Шоу». А угощения для детей приготовили друзья фонда из «Пират-Мармелад».

На MIRACLE SALE был впервые представлен благотворительный мерч фонда «Жизнь как чудо» – футболки и худи. Концепцию разработала команда креативного агентства «Супрематика».