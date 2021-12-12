Фестиваль научного контента «Время открытий» проходит в Okko

С 10 декабря мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, проводит фестиваль научно-познавательного контента под названием «Время открытий». Фестиваль посвящен теме 2021 года: «Году науки и технологий» в России, и открывает доступ к документальным фильмам, лекциям и познавательным шоу на научные темы.

«Год науки и технологий» подходит к своему завершению, но открытия на этом не заканчиваются: Okko познакомит зрителей с передовыми технологиями, осветит актуальные научные темы и объяснит сложные научные теории доступным языком.

В коллекции «Время открытий» эксклюзивно представлены записи «Science Bar Hopping: Ренессанс» – федерального научно-популярного фестиваля, который состоялся в оффлайн-формате в октябре 2021 года. Из 8 видеолекций в формате «научный стендап» зрители узнают об исследованиях, связанных с человеком, и о технических разработках, которые улучшают повседневную жизнь. Особое внимание в выступлениях лекторов уделено теме глубинных технологий: ведь именно они готовят почву для высокотехнологического будущего человечества.

Также в коллекции доступны документальный веб-сериал из цикла «Вы из будущего», посвященный технологиям новой реальности, шоу о поиске научной истины в диалоге «Метод Сократа», научно-популярное шоу с Александром Толмачевым о тайнах живой планеты и космоса «ГдеКток», документальный сериал о рынке персональных данных в интернете «Ничего личного» и разнообразные лекции и документальные фильмы о различных областях науки и современных технологий.

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