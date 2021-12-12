Механизмы развития кадрового потенциала региональной культуры обсудили на форуме МЫВМЕСТЕ

На Международном форуме гражданского участия #МыВместе состоялась экспертная дискуссия о влиянии культуры на развитие регионов и роли местных сообществ в этом. Соорганизатором дискуссии выступил СИБУР.

В мероприятии приняли участие ректор РАТИ-ГИТИС Григорий Заславский, начальник Управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова, советник Департамента по взаимодействию с регионами ГК Росатом Оксана Конышева, заместитель директора по рекламе, маркетингу и работе со зрителями «Театра наций» Наталья Мазур, руководитель направления «Культура» программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа Варвара Мелекесцева и Андрей Гельмиза, директор Московской международной книжной ярмарки. Модерировала дискуссию Анна Трапкова, генеральный директор музейного объединения «Музей Москвы».

По данным опроса ВЦИОМ, проводившегося в 2021 году, культурная жизнь россиян за последние 3-5 лет стала более насыщенной и разнообразной. В среднем положительную динамику увидели 35% опрошенных. При этом улучшение культурной жизни в столицах отметили 39% респондентов, а в городах численностью менее 100 тыс. человек — 34% опрошенных.

Жители малых и больших городов одинаково хотят расширять свои культурные практики и активнее включаться в культурную жизнь. Однако ее развитие ограничивают несколько проблем. Модератор, Анна Трапкова, попросила экспертов обозначить эти препятствия и возможные форматы их преодоления. По мнению участников дискуссии, ключевой проблемой является «кадровый голод».

Григорий Заславский, ректор РАТИ-ГИТИС, считает, что нехватка кадров в театральной индустрии в регионах обусловлена невозвращением выпускников театральных вузов из столичных центров на малую родину. Хорошим инструментом для решения этой проблемы, по мнению ректора ГИТИСа, является система целевого обучения, которую необходимо перезапустить.

Заславский подчеркнул: «Возвращение домой не должно казаться безвозвратной ссылкой». Когда региональные театры будут становиться местом силы, источником интересной работы, туда начнут возвращаться драйверы культурной жизни — продюсеры и режиссеры, за которыми придут актеры, традиционно-тяготеющие к культурным столицам.

Заместитель директора «Театра наций», Наталья Мазур обратила внимание на то, что нужно работать с профессиональными сообществами в регионах, развивать их, повышать уровень компетенций. Наталья рассказала о программе арт-лабораторий «Театра наций» — краткосрочных образовательных интенсивов для работников региональных театров. Наталья отметила: «Современный театр – это диалог со зрителем на острые социально-значимые и вечные темы: экология, проблемы отцов и детей и т.д., который позволяет получить обратную связь и становится инструментом развития городской среды».

Мария Лемигова из Государственного исторического музея подчеркнула, что еще одно значимое препятствие в развитии культурной сферы – отсутствие инфраструктуры. Федеральные проекты часто невозможно привезти из Москвы в регионы, так как местные площадки не оборудованы должным образом. Однако, когда по инициативе региона появляется музей, конкурентоспособный на уровне страны, он неизбежно становится точкой притяжения и стимулом культурного развития. В качестве яркой иллюстрации этого тезиса она рассказала об опыте создания филиала ГИМ в Туле.

Директор Московской международной книжной ярмарки, Андрей Гельмиза, акцентировал внимание на одном из аспектов кадровой проблемы регионов — передаче опыта реализации современных проектов от крупных федеральных центров. В ее решении значимую роль играют волонтеры культуры как «первые зрители». Задача, по словам Андрея, состоит в том, чтобы привлекать местных активных ребят ко всем процессам, чтобы они перенимали опыт и в будущем смогли самостоятельно делать свои шаги в сфере культуры. «Мы можем привезти готовые форматы, но процессы этим не запустить, нужна местная инициатива», — заключил эксперт.

Варвара Мелекесцева из СИБУРа также отметила важность местной инициативы для развития отрасли. Стимулирование активности местных сообществ — основной принцип программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», которую реализует компания. Варвара поблагодарила людей в регионах, которые придумывают и не боятся реализовывать культурные проекты. «Изменение отрасли должно происходить изнутри: не бизнес или федеральный центр пришел и дал методичку, а местные профессионалы и активисты сначала экспериментировали, пусть и с поддержкой компаний, а потом становились независимыми», — подчеркнула Варвара.

В качестве иллюстрации тезиса Мелекесцева привела в пример московский музей дизайна, который зародился исключительно благодаря энергии и драйву его создательницы Александры Саньковой и вырос в авторитетную культурную институцию. «Именно такой опыт СИБУР старается транслировать в регионы, чтобы люди в Тобольские или Пыть-Яхе придумывали и не боялись развивать свои культурные проекты», — подчеркнула Мелекесцева.

Оксана Конышева из Росатома уточнила, что ключевой кадровой проблемой является недостаток управленцев с профильным образованием и опытом. Оксана полагает, что путь решения в связи со спецификой отрасли — не брать специалистов «со стороны», а выращивать управленцев внутри культурной индустрии.

Конышева подчеркнула значимость для развития сферы отраслевых сообществ и горизонтальных межгородских коммуникаций — этому посвящена отдельная программа Росатома. В городах своего присутствия компания создает сообщества различных представителей культурных учреждений: библиотек, дополнительного образования, местных департаментов культуры.

На сессии был анонсирован образовательный курс для всех желающих повысить свою квалификацию в реализации культурных проектов, который сейчас разрабатывают СИБУР и Росатом. Преподавателями курса станут признанные профессионалы своего дела, и представители местных сообществ. «Крайне важно, чтобы ребята, выросшие «на местах», делились бы опытом с коллегами из других регионов», — подытожила Варвара Мелекесцева.

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