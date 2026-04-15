Фестиваль «Первый план» объявил о коллаборации с «Театральным бульваром»

Городской фестиваль «Театральный бульвар» пройдёт летом на уличных площадках Москвы. Но, уже сейчас стали известны наиболее яркие показы спектаклей с фестиваля студенческих спектаклей «Первый план».

Так, студенты Новосибирского государственного театрального института (НГТИ) покажут на «Театральном бульваре» комедию «День отдыха» по пьесе Валентина Катаева. В ней попытка снабженца получить подпись чиновника превращается в череду нелепых случайностей в доме отдыха «Сыроежки». Спектакль в марте получил специальный приз жюри «Первого плана» за лучший комедийный спектакль.

Воронежский государственный институт искусств (ВГИИ) представит «Отрочество» по Льву Толстому – автобиографическую историю о том, как взрослый человек заново проходит путь становления личности, погружаясь в свои детские воспоминания. Постановка была удостоена специального упоминания жюри «Первого плана».

Наконец, в Москву приедут студенты китайского курса профессора Натальи Колотовой из Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, Санкт-Петербург) с постановкой «Играем “Бориса Годунова”». Спектакль идет на китайском языке с русскими субтитрами, и китайские артисты через игровую природу скоморошества будут искать ответы на общечеловеческие вопросы, которые ставил в своей пьесе А.С. Пушкин. Перевод трагедии на китайский был сделан специалистом Дай Цихуаном в 1982 году в прозе, и специально для постановки студент-режиссер Лян Сяо и переводчик Валерия Цуканова подготовили новую сценическую редакцию пушкинского текста: исправили смысловые ошибки, возникшие при переводе, чтобы, прежде всего, китайскому зрителю было проще понимать сюжет на сцене.