ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ ПРЕДСТАВИТ НА ПЕРМСКОЙ СЦЕНЕ ПРОЕКТ «ДЯГИЛЕВ. HOMMAGE»

XVII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой откроется премьерой проекта «Дягилев. Hommage» — вечера современной хореографии на музыку Мориса Равеля, Николая Черепнина, Александра Лядова и Клода Дебюсси. Спектакль посвящен 150-летию со дня рождения великого импресарио Сергея Дягилева.

Сергей Дягилев (на фото справа). Фото 1916 года

В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения легендарного импресарио Сергея Дягилева. «Большой шарлатан», как он называл себя, Дягилев открыл миру Шаляпина, Пикассо, Стравинского, Баланчина и коренным образом повлиял на дальнейшее развитие культуры. К юбилейной дате народный артист СССР и РФ Владимир Васильев готовит проект под названием «Дягилев. Hommage», который будет представлен на открытии Конкурса артистов балета «Арабеск» — 19 апреля 2022 года.

Четыре приглашенных хореографа: Юлия Бачева (Санкт-Петербург), Александр Могилёв (Москва), Алексей Расторгуев (Пермь) и Юлия Репицына (Челябинск) — по-новому интерпретируют произведения композиторов дягилевского круга. Спектакли на музыку Равеля, Черепнина, Лядова и Дебюсси будут объединены в единый вечер и войдут в постоянный репертуар Пермского балета.

Алексей Расторгуев, хореограф, город Пермь:

— Когда Владимир Викторович предложил нам выбрать для своих спектаклей музыку, созданную для «Русских сезонов» или звучавшую в постановках дягилевской антрепризы, я вспомнил о «Павильоне Армиды» Николая Черепнина — одноактном балете, написанном по сценарию художника Александра Бенуа, он же выступил и сценографом премьеры спектакля, прошедшей в 1907 году в Мариинском театре. Мировой успех пришел к «Павильону Армиды» в 1909 году, когда Дягилев показал его в Париже.

Я сделал купюры в музыке Черепнина — в оригинале она звучит около часа, а в проекте «Дягилев. Hommage» каждый из спектаклей будет длиться примерно 20 минут — и немного поменял концепцию, изменил концовку. Мой балет будет называться «Армида. Холст. Масло»: по большому счету это картина, куда я маслом и красками вписал свою хореографию.

«Арабеск» — российский балетный конкурс, открытый для иностранных участников, впервые состоялся в Перми в 1988 году. За время существования конкурса в нем приняли участие более 1500 молодых артистов балета и хореографов, студентов и учащихся государственных и частных театров и учебных заведений России и других стран. Художественный руководитель конкурса и председатель жюри — народный артист СССР и РФ, лауреат премии Парижской академии танца «Лучший танцовщик мира», обладатель самых почетных наград не только России, но и Франции, Италии, США, Бразилии, Японии Владимир Васильев.

C 1996 по 2008 год жюри возглавляла балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. В 2012 году конкурсу было присвоено ее имя.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.