Севастопольский государственный театр оперы и балета получил награду «Опера года» за постановку «Алеко»

На Исторической сцене Большого театра России состоялась торжественная церемония вручения VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

В номинации «Опера года» победил спектакль «Алеко» Сергея Рахманинова в постановке Севастопольского театра оперы и балета. Первая оперная премьера в истории театра была представлена в 2025 году на Международном фестивале оперы и балета «Херсонес», а затем в обеих российских столицах: в Московском концертном зале Зарядье и на сцене Мариинского-2 в Санкт-Петербурге. Художественный руководитель Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков выступил режиссером-постановщиком «Алеко» и исполнил заглавную партию.

«Эта награда cтала первой в истории театра – важное и символичное признание большого пути, который только начинается, – отметил Ильдар Абдразаков. – Сегодня, в День культуры, я поздравляю весь коллектив с этим достижением. Это результат огромного труда, преданности искусству и любви к своему делу».

Ильдар Абдразаков также одержал победу в номинации «Лучший классический мужской вокал», получив премию во второй раз.

Международная профессиональная музыкальная премия BraVo объединяет талантливых музыкантов со всего мира – артистов оперы, балета и академической музыки из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки.

Севастопольский государственный театр оперы и балета – новый крупнейший культурный центр Юга России, находящийся на финальном этапе строительства. Театр ведет активную гастрольную деятельность, представляя свои премьерные спектакли на главных сценах страны.