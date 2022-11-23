Фестиваль «Рыжее Настроение» подвёл итоги!

В Москве завершился 8-й Международный фестиваль кукольных спектаклей малой формы «Рыжее Настроение». За годы проведения фестиваля в «Рыжий Театр» (место проведения фестиваля) приезжали коллективы со всех уголков мира. В разные годы участниками были театры из Финляндии, Португалии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Словении, Турции, Греции, Армении, Белоруссии, дважды прилетал театр из Индонезии.

Бессменным директором фестиваля, отборщиком программы и организатором всей фестивальной жизни является Художественный руководитель «Рыжего Театра» Роман Светлов. Фестиваль проходит при поддержке Аппарата совета депутатов Косино-Ухтомского муниципального округа Москвы.



В этом году фестиваль сделал акцент на большие российские академические театры.В конкурсной программе приняли участие театры из Донецка, Белгорода, Орла, Махачкалы, Владимира.



Лучшим спектаклем по мнению экспертного жюри стала «Дюймовочка» Дагестанского академического театра кукол, город Махачкала. В спектакле принимала участие Народная актриса Дагестана Екатерина Касабова, которая уже становилась победителем на 3-м международном фестивале в номинации: Лучшая актриса. Также художественный руководитель театра из Махачкалы Аминат Яхьяева получила приз в номинации Лучшая режиссура за спектакль «Дюймовочка». Это тонкий, красивый, умный спектакль. Яркий по форме и исполнению. Дюймовочка, окрылённая любовью к жизни, увлекла этим чувством не только всех героев сказки, но, и юных зрителей внимательно следивших за её большим путешествием.

Лучшей актрисой в этом году стала Ирина Веретнова за моноспектакль «Сказки нянюшки Арины», Белгородский государственный театр кукол. Уникальное владение голосом актрисы оживило около пятнадцати персонажей сказки. Артистизм и душевность исполнителя создали светлую, домашнюю атмосфер на сцене и в зале.

Приз за Лучшее художественное оформление получил театр из Орла: спектакль «Как гусенечка бабочкой стала». Один из самых ярких спектаклей фестиваля. Большие планшетные куклы на глазах юных зрителей превращались в бабочек, жуков и мотыльков.

В номинации Лучшая работа мастера кукол (за лучшие куклы фестиваля) победил театр из Владимира со спектаклем «Теремок. Сладкая История». Оригинально придуманная декорация - сладости и разноцветная посуда в мастерской весёлого пекаря - покорили зрителей. Но, главное, что все герои сказки появлялись в виде только что испечённых пирогов из формочек и горшочков удивляя и радуя своим игривым видом.



Приз зрительских симпатий получил театр из Донецка за спектакль «Приключения автомобильчика». После каждого спектакля юные зрители оставляли свои оценки. По итогам подсчёта баллов определился победитель. Дети с большим интересом следили за приключениями маленького неопытного автомобильчика, который, пройдя множество испытаний даже принял участие в настоящих гонках.



Фестиваль выражает особую благодарность Главе Косино-Ухтомского муниципального округа Москвы Чернышёву Руслану Михайловичу за многолетнюю поддержку театрального смотра. Каждый год фестиваль «Рыжее Настроение» пользуется большим интересом у любителей театра не только Восточного округа, но и всей большой Москвы.

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