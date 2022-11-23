Институт развития интернета подвел итоги конкурса для региональных СМИ

Институт развития интернета провел специальный конкурс для региональных СМИ на создание социально значимого контента в Интернете. Грантовую поддержку получат 42 проекта из 36 регионов страны. Лимит денежных средств на поддержку каждого грантополучателя – не более 500 тысяч рублей. Общий размер запрошенной поддержки – более 19 миллионов рублей. Всего было подано 152 заявки из 49 регионов, из них 130 – допущены до конкурса.

Темы науки, молодых и будущих ученых, наставников и учителей – среди самых популярных. Мультимедийный лонгрид «Изобретаем будущее» (Пермский край) расскажет о детях-изобретателях и их наставниках. Цикл публикаций «Приоритет детей – наука» (Челябинская область) посвящен школьникам, призерам Всероссийских и международных олимпиад, победителям инженерных чемпионатов и научных конкурсов – герои расскажут о своих разработках и наставниках, вдохновивших их на научные изыскания. «Из школы в карьеру» (Костромская область) и «КЛАССрук» (Пермский край) – о молодых педагогах, их подходе к преподаванию и новых методиках, а «Портрет педагога» (Приморский край) – об опыте заслуженных учителей. «Будущее российской науки» (Новосибирская область) – видеоролики и публикации о перспективных молодых ученых из Новосибирска.

Многие проекты посвящены людям, которые делают свои города и регионы лучше. «До и после» – о качественных изменениях в разных сферах жизни на примере Владимирской области. Проект «Быть лучшими» (Самарская область) расскажет о местных жителях – медиках, учителях, спортсменах, тренерах, ученых – каждый из которых вносит свой вклад в развитие региона. Этой же теме посвящены «Знакомьтесь, ярославцы» (Ярославская область), «Большие таланты малого города» (Пермский край), «Герои нашего города» (Республика Мордовия) и другие. «Новые старшие: жизнь после 50 только начинается» (Свердловская область) – цикл мультимедийных публикаций о возможностях самореализации в пожилом возрасте и активном долголетии.

«Другие» (Алтайский край) – серия видеороликов и публикаций о волонтерах Алтайского края, которые занимаются решением различных социальных проблем: популяризируют донорство крови и костного мозга, помогают детям с онкологическими заболеваниями, сажают леса, спасают бездомных животных, пропагандируют раздельный сбор мусора. «Вместе можем» (Нижегородская область) расскажет жителям региона о проблемах рядом живущих людей с ограниченными возможностями и возможностях их решения.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.