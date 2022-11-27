Театр Наталии Сац представит «Кармен» на сцене КЦ «Меридиан»

Славу самой популярной оперы в мире, «Кармен», предрекал еще П. И. Чайковский. Сегодня шедевр Ж. Бизе украшает сцены крупнейших театров мира, удивляя многообразием своих интерпретаций. А мелодии «Кармен» стали самой узнаваемой классикой, растиражированной в многочисленных аудио- и компьютерных заставках, рингтонах и прочем звуковом пространстве. Однако, при всей популярности и самобытности эта опера ни разу не ставилась в расчёте на юного зрителя, хотя мелодии из «Кармен» окружают нас постоянно, а новелла Мериме и вовсе является школьной программой.

В постановке театра Наталии Сац великая опера Бизе, основанная на бессмертной новелле Мериме, позволит юным зрителям не просто познакомиться с самим жанром музыкального театра, но и постичь красоту одного из самых прекрасных образцов мирового музыкального искусства. Спектакль идет с двумя антрактами — после первого и второго действий.

Когда, 5 декабря в 19:00.

Где? КЦ «Меридиан».

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